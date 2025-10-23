¿Cómo afecta el cambio de hora a tu piel? Con la llegada del otoño el cuerpo humano se enfrenta a un reajuste interno que va más allá del sueño o del estado de ánimo

David Roth Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 14:37 Comenta Compartir

Con la llegada del otoño y el inminente cambio de hora, el cuerpo humano se enfrenta a un reajuste interno que va más allá del sueño o del estado de ánimo. El reloj biológico se adapta a nuevas rutinas lumínicas y, con ello, la piel —nuestro órgano más expuesto y sensible— también acusa las consecuencias de esa transición.

La reducción de las horas de luz solar altera la producción de melatonina y serotonina, hormonas ligadas al descanso, al equilibrio emocional y a los procesos de regeneración celular. «El organismo atraviesa un proceso de adaptación que repercute directamente en la piel, que puede mostrarse más apagada, tirante o deshidratada», explica Natalia Hougham, fundadora de Novo Clinic, especializada en medicina estética avanzada.

El descenso progresivo de las temperaturas y el aumento del uso de calefacción provocan una pérdida de agua transepidérmica, debilitando la barrera cutánea. «La piel se vuelve más sensible y menos capaz de retener su propia humedad. Es habitual notar incomodidad, enrojecimiento o sensación de tirantez, especialmente en pieles secas o reactivas», añade Hougham.

El impacto del cambio de hora no se limita a la textura o el tono. También se refleja en la mirada. La falta de sueño, el cansancio acumulado y la desregulación del ritmo circadiano suelen evidenciarse en forma de bolsas u ojeras. «La piel del contorno de los ojos es mucho más delgada y sensible, por lo que los signos de fatiga y la retención de líquidos se notan antes», apunta Arkaitz Felices, cosmetólogo y director de Reviderm España.

Cuidar la piel en la estación del cambio

Aunque el impacto estacional es inevitable, los expertos coinciden en que puede mitigarse con rutinas adaptadas. En esta época del año, la clave está en reforzar la barrera cutánea y mantener una hidratación constante.

«Conviene nutrir la piel con ingredientes que reparen su estructura y la protejan frente a las agresiones externas», señala Hougham. Entre los activos más eficaces destacan la niacinamida, que mejora la función barrera y aporta luminosidad; las ceramidas y los ácidos grasos esenciales, que restauran los lípidos naturales; y los antioxidantes como la vitamina C o la E, que ayudan a neutralizar los radicales libres.

Además, recuerda la importancia de no abandonar la protección solar, incluso en días nublados, y de cuidar los hábitos de vida: dormir lo suficiente, beber agua y mantener una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y ácidos grasos omega-3.

Algunas personas recurren a tratamientos médico-estéticos para apoyar el cuidado diario. Los bioestimuladores de colágeno, por ejemplo, son una opción cada vez más habitual en centros especializados. Según la doctora Amira Chehade, directora médica de Novo Clinic, «estas sustancias biocompatibles estimulan a las células de la piel para que produzcan nuevas fibras de colágeno y elastina, mejorando su firmeza y densidad». Su efecto, explica, es progresivo y natural: los resultados comienzan a apreciarse a las pocas semanas y se consolidan con el tiempo.

Otra alternativa son los tratamientos de hidratación intensiva o regeneración profunda, diseñados para mejorar la textura y luminosidad del rostro sin recurrir a procedimientos invasivos. En este sentido, Eva Collar, directora de la Clínica Marquessa, destaca la importancia de «personalizar cada tratamiento según las necesidades de la piel, combinando tecnologías que limpien, oxigenen y activen la circulación para conseguir un aspecto más fresco y uniforme».