El aeropuerto de Almería sumará una nueva conexión aérea con el norte de España Llegará tras la supresión del vuelo con Bilbao, el único enlace con el norte peninsular

David Roth Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:24

El Aeropuerto de Almería contará en la programación de verano de 2026 con una nueva conexión directa con Santander. La ruta forma parte de la licitación presentada por el Gobierno de Cantabria para atraer compañías aéreas que operen desde el aeropuerto Seve Ballesteros, que también ha puesto sobre la mesa enlaces con Sofía (Bulgaria) y Lanzarote.

El consejero de Transportes cántabro, Roberto Media, ha subrayado que estas nuevas rutas podrían entrar en funcionamiento a partir de abril de 2026 y que, en conjunto, supondrán unas 40.000 plazas adicionales. En el caso de Almería, la conexión con Cantabria representa una oportunidad de recuperar parte de la conectividad perdida en los últimos años.

El anuncio se produce tras un ejercicio 2024 marcado por la supresión de dos rutas estratégicas en El Alquián: París-Orly y Bilbao, la única que conectaba el aeródromo almeriense con el norte peninsular. La ruta con Bilbao, recuperada en 2022 tras la pandemia y operada por Vueling movió más 18.200 pasajeros en 2024.

Aunque todavía dependerá de que las aerolíneas concurran a la licitación, el Gobierno cántabro confía en que el proyecto salga adelante. Según Roberto Media, el objetivo es «dinamizar el aeropuerto de Santander» y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de movilidad.