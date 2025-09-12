El Aeropuerto de Almería se recupera en agosto y vuelve a crecer en número de pasajeros El Alquián cierra el mes más turístico con 96.237 viajeros y un crecimiento del 1,6% respecto a la misma fecha en 2024

El Aeropuerto de Almería cerró agosto con 96.237 pasajeros, lo que supone un incremento del 1,6% respecto al mismo mes de 2024. Este positivo balance, que arroja una media de 3.100 usuarios diarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al dinamismo que mantuvo el tráfico internacional.

El grueso de los viajeros contabilizados se movió en conexiones comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), al sumar 95.979. De ellos, 31.516 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española, mientras que 64.463 optaron por vuelos con el extranjero.

Especialmente destacada fue la evolución del mercado internacional, que repuntó un 7,9% en comparación con agosto del año pasado. En relación con el tráfico foráneo, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino Unido (36.903 pasajeros), Bélgica (9.987), República Checa (5.080), Holanda (4.084) y Luxemburgo (2.080).

Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Holanda (19,2% más de viajeros), Reino Unido (+18,1%), Portugal (+12,2%) y Bélgica (+6,2%).

Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase más del 67% de la actividad comercial del aeropuerto.

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Almería atendió el mes pasado 1.299 movimientos de aeronaves, de los que 808 fueron comerciales.

Datos acumulados

La progresión del tráfico durante agosto favoreció el balance acumulado de los ocho primeros meses de 2025, en los que se contabilizaron 555.573 pasajeros y 9.710 vuelos (5.493 comerciales).

De los 551.279 usuarios que viajaron en conexiones comerciales, 279.118 tenían origen o destino en territorio nacional y 272.161, en el extranjero.

Aeropuertos Grupo Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de agosto de 2025 con 38.994.561 pasajeros, un 4% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 123.718 toneladas de mercancía, un 6,3% más que el año pasado.