El Aeropuerto de Almería estrena una nueva ruta con Liverpool El Alquián ha recibido esta mañana el primer vuelo de la compañía aérea EasyJet desde la ciudad británica

David Roth Almería Martes, 28 de octubre 2025, 13:50

El Aeropuerto de Almería ha recibido esta mañana el primer vuelo de la nueva ruta que la aerolínea easyJet operará entre la ciudad andaluza y Liverpool. Esta conexión, que contará con dos frecuencias semanales —martes y sábados—, será la tercera que la compañía ofrezca con Reino Unido durante la temporada de invierno, tras mantener las rutas a Bristol y Londres.

La programación de easyJet se enmarca en un aumento general de la oferta aérea del aeropuerto para este invierno, con un total de 284.000 asientos, un 12,4 % más que en el mismo periodo del año anterior. De esas plazas, cerca del 21 % estarán destinadas a conexiones con el mercado británico, que crece un 89,2 %, impulsado en buena medida por los nuevos vuelos de easyJet.

La noticia llega justo después de la conclusión de la temporada estival de 2025, en la que el Reino Unido se consolidó un año más como el principal mercado internacional del aeropuerto almeriense, con la mayor red de conexiones de toda su programación. Durante los meses de verano, Almería estuvo unida por vía aérea a destinos británicos como Birmingham, Bristol, Leeds, Mánchester y Londres, a través de los aeropuertos de Gatwick, Luton, Southend y Stansted.

Actualmente, el turismo británico sigue siendo el principal motor del tráfico internacional en el Aeropuerto de Almería, representando aproximadamente el 25 % del total de pasajeros internacionales hasta la fecha en 2025. No obstante, durante esta temporada se ha registrado un descenso respecto al año anterior, con casi 198.000 viajeros procedentes del Reino Unido, lo que supone una caída del 16 % interanual. A pesar de este retroceso, el Reino Unido continúa liderando ampliamente la llegada de turistas, por delante de otros mercados emisores como Bélgica (53.963 pasajeros, +19,1 %), Holanda (23.200, +3 %) o Francia (14.845, -14,1 %).