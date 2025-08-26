El Aeropuerto de Almería se despide de los vuelos a Canarias hasta el año que viene Se trata de una conexión que arrancó el pasado 1 de abril y que fue recibida como un hito histórico

David Roth Almería Martes, 26 de agosto 2025, 12:20

La aerolínea Binter dejará de operar a partir del próximo 25 de octubre la ruta que une Almería con Gran Canaria. Se trata de una conexión que arrancó el pasado 1 de abril y que fue recibida como un hito histórico, al convertirse en el primer enlace aéreo directo entre la provincia y el archipiélago canario. Así, Almería perderá durante los meses de invierno la que hasta ahora era su única puerta aérea directa con las islas.

Fuentes de la compañía han confirmado que «la ruta de Almería es estacional de verano y no se ha incluido en la programación de invierno. Nuestra idea es volver a operarla el próximo verano». La aerolínea enmarca así esta suspensión en la lógica de la planificación estacional, centrando la oferta en los meses de mayor demanda y tráfico turístico.

Desde su puesta en marcha, el enlace ha contado con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, con un flujo constante de pasajeros en ambas direcciones y, en general, con buenas cifras de ocupación. En total, la programación ofrecía cerca de 20.900 asientos al año, una cifra significativa para una ruta inédita hasta la fecha.

Además de unir directamente Almería con Gran Canaria, la ruta ofrecía a los viajeros la posibilidad de continuar su trayecto hacia otras islas gracias a las conexiones interinsulares de la compañía, que opera más de 210 vuelos diarios dentro del archipiélago. Esto facilitaba que, con un solo billete, se pudiera llegar a cualquiera de los aeropuertos canarios de manera sencilla y competitiva.

Con la suspensión de la operativa en invierno, el aeropuerto de El Alquián se queda sin conexión directa con las islas. No obstante, Binter insiste en que se trata de una medida temporal y que su intención es reanudar los vuelos en el próximo verano.