El Aeropuerto de Almería confirma su novena conexión aérea con Reino Unido

La presencia de la Diputación de Almería y 'Costa de Almería' en la World Travel Market (WTM) de Londres parece estar siendo próspera para la ... provincia almeriense, un destino altamente atractivo, en general, para el público británico.

Si el martes, nada más comenzar el encuentro internacional de turismo londinense, desde lainstitución provincial se confirmó el acuerdo para crear una conexión aérea directa entre Varsovia, en Polonia, y el aeródromo de El Alquián, ayer fue el turno de Reino Unido. La Diputación deAlmería, que ha mantenido en estas últimas jornadas diferentes encuentros y reuniones en busca de nuevos destinos y conexiones, confirmó ayer que habrá una nueva ruta aérea directa con el país anfitrión. Se trata de East Midlands, una de las nueve regiones de Inglaterra, cuya conexión será operada por la compañía Jet2.

La entidad puso en valor ayer, a través de un comunicado que, durante todo el año, se ofrecerán viajes en avión entre diferentes ciudades del Reino Unido y, desde marzo hasta octubre, serán nueve aeropuertos, ubicados en siete emplazamientos distintos, los que estarán unidos con El Alquián.

Mercado británico

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, junto a la diputada provincial, María del Mar López, y el Servicio Provincial de Turismo encabezaron la agenda provincial que, desde primera hora, mantuvo reuniones estratégicas con turoperadores, aerolíneas, agencias y Online Travelling Agencies (OTA). Escobar indicó que esta nueva línea con East Midlands viene a consolidar el crecimiento del mercado británico en Almería en 2025, con un 31%.

Con este nuevo destino, la provincia de Almería operará con un total de nueve aeropuertos británico: Londres (Gatwick, Southend y Standsted), Manchester, Birmingham, Leeds, Bristol, East Midlands y Liverpool.

«La presencia de más rutas y la diversificación de canales de venta, tanto a través de agencias como del propio operador, refuerzan nuestra posición como destino competitivo, sostenible y de alto valor para el viajero británico», manifestó Escobar, que destacó también, con respecto al año pasado y con los aeropuertos andaluces, el Aeropuerto de Almería ha sido el que más ha crecido en el mercado británico, con un 22%.

El también diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia recordó que durante esta feria también se ha anunciado una nueva línea cerrada con Polonia, una operativa chárter directa desde Varsovia. Esta operativa chárter, dijo Escobar, se integra en la estrategia de la Diputación para potenciar mercados lejanos, exóticos y nórdicos, y atraer segmentos especializados. «El turismo de naturaleza, golf o experiencia cultural de alto valor está muy alineado con la oferta del destino. Esta conexión permitirá mostrar la provincia al ciudadano polaco y posicionar el destino como una propuesta de calidad y de futuro», detalló.

Durante esta feria de Londres, la delegación almeriense ha mantenido reuniones con agentes del sector para abordar nuevas oportunidades de conexión con otros destinos europeos, y ha avanzado en acciones de promoción internacional en plataformas televisivas y medios especializados de primer nivel. Además, se han intensificado los contactos con turoperadores en varios segmentos especializados.

La WTM, recordó la Diputación, es uno de los encuentros de referencia de la industria turística del mundo, y la principal cita del sector en Reino Unido, el primer emisor internacional de turismo internacional hacia la región. 'Costa de Almería' contó en este marco con un espacio destacado dentro del expositor andaluz, donde se mantuvieron las reuniones entre los agentes turísticos y los representantes del destino almeriense.