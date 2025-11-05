Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Viajeros embarcan en un avión de Jet2, aerolínea que conectará Almería con East Midlands, en Reino Unido. EMA

El Aeropuerto de Almería confirma su novena conexión aérea con Reino Unido

East Midlands se suma a los aeródromos de Londres, Manchester, Birmingham, Leeds, Bistol y Liverpool a los que ya hay viajes directos

A. A. / R. I.

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

La presencia de la Diputación de Almería y 'Costa de Almería' en la World Travel Market (WTM) de Londres parece estar siendo próspera para la ... provincia almeriense, un destino altamente atractivo, en general, para el público británico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

