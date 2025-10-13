El Aeropuerto de Almería cierra septiembre con más de 87.500 pasajeros y 1.240 vuelos El incremento de usuarios obedeció al dinamismo que mantuvo el tráfico internacional

R. I. Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 12:42 Comenta Compartir

El Aeropuerto de Almería cerró septiembre con 87.505 pasajeros, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al mismo mes de 2024. Este positivo balance, que arroja una media de casi 3.000 usuarios diarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al dinamismo que mantuvo el tráfico internacional.

El grueso de los viajeros contabilizados se movió en conexiones comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), al sumar 87.463. De ellos, 32.834 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española, mientras que 54.629 optaron por vuelos con el extranjero.

Especialmente destacada fue la evolución del mercado internacional, que repuntó un 9,2% en comparación con septiembre del año pasado.

En relación con el tráfico foráneo, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino Unido (33.436 pasajeros), Bélgica (7.601), Holanda (3.613), República Checa (3.258), Luxemburgo (2.352) y Polonia (1.867).

Por ritmo de crecimiento, resultó especialmente significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Portugal (41% más de viajeros) y Reino Unido (+23,7%). Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase más del 62% de la actividad comercial del aeropuerto. En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Almería atendió el mes pasado 1.243 movimientos de aeronaves, de los que 829 fueron comerciales (+2,3%).

Datos acumulados

La progresión del tráfico durante septiembre favoreció el balance acumulado de los nueve primeros meses de 2025, en los que se contabilizaron 643.078 pasajeros y 10.953 vuelos (6.322, comerciales).

De los 638.742 usuarios que viajaron en conexiones comerciales, 311.952 tenían origen o destino en territorio nacional y 326.790, en el extranjero.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de septiembre de 2025 con 35.760.852 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 299.292 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 132.905 toneladas de mercancía, un 9,9% más que el año pasado.