El Aeropuerto de Almería cierra octubre con más viajeros extranjeros que nacionales

El Aeropuerto de Almería cerró octubre con 70.431 pasajeros. En cifras, este dato supone un incremento del 1,2% respecto al mismo mes de ... 2024. Este positivo balance, que arroja una media cercana a los 2.300 usuarios diarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al comportamiento del tráfico internacional.

El grueso de los viajeros contabilizados se movió en conexiones comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), al sumar 70.419. De ellos, 33.418 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española (un 0,5% más que en octubre del año pasado), mientras que 37.001 optaron por vuelos con el extranjero (+2,7%). Esto supone que el tráfico foráneo ha superado en número de pasajeros al nacional.

En relación con el tráfico extranjero, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino Unido (29.572 pasajeros), Bélgica (5.884) y, a cierta distancia, Luxemburgo (882) y Polonia (623). Por ritmo de crecimiento, resultó especialmente significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con destinos británicos (26% más de viajeros).

Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase más del 52% de la actividad comercial del aeropuerto. En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Almería atendió el mes pasado 1.184 movimientos de aeronaves, de los que 728 fueron comerciales (+2,7%).

La progresión del tráfico durante octubre favoreció el balance acumulado de los diez primeros meses de 2025, en los que se contabilizaron 713.509 pasajeros y 12.137 vuelos (7.050, comerciales).

De los 709.161 usuarios que viajaron en conexiones comerciales, 345.370 tenían origen o destino en territorio nacional y 363.791, en el extranjero.

Aeropuertos Grupo Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de octubre de 2025 con 35.099.396 pasajeros, un 4,5% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 295.929 movimientos de aeronaves, un 4,3% más que en 2024; y transportaron 150.175 toneladas de mercancía, un 9,3% más que el año pasado.