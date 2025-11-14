Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Aeropuerto de Almería cierra octubre con más viajeros extranjeros que nacionales

El tráfico internacional alcanza el 52% de los pasajeros a lo largo del mes, incrementando el tráfico global en un 1,2% respecto a 2024

David Roth

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:11

El Aeropuerto de Almería cerró octubre con 70.431 pasajeros. En cifras, este dato supone un incremento del 1,2% respecto al mismo mes de ... 2024. Este positivo balance, que arroja una media cercana a los 2.300 usuarios diarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al comportamiento del tráfico internacional.

