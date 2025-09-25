Dónde hacer aeromodelismo en Almería: «Es un entorno libre de obstáculos» La provincia ofrece unas condiciones privilegiadas para practicar esta afición, que combina técnica, creatividad y pasión por el vuelo

La práctica del aeromodelismo está sujeta a una serie de pautas y requisitos.

En Almería predominan los cielos despejados y el viento moderado durante buena parte del año. Por eso, el aeromodelismo encuentra un terreno ideal para practicarse. Esta disciplina, que se lleva a cabo tanto de manera recreativa como en competiciones, permite volar aviones, planeadores, helicópteros o multicópteros a escala.

La normativa oficial clasifica a los aeromodelos de radiocontrol bajo las siglas UAS (Unmanned Aircraft System o Sistema Aéreo No Tripulado). Una definición que refleja la combinación de ingeniería, precisión y, sobre todo, pasión por el vuelo que caracteriza a esta afición que cuenta con muchos seguidores en la provincia.

Una pista rodeada de naturaleza

La provincia cuenta con instalaciones adaptadas para la práctica de este deporte. Un ejemplo destacado es la pista del Club de Aeromodelismo Almería, cuya historia se remonta a la experiencia acumulada durante décadas por varios de sus miembros fundadores.

Tras varias ubicaciones temporales, el club fijó su sede en el municipio de Gérgal, a 40 kilómetros de la capital por la A-92 en dirección a Granada. Allí disponen de una pista de 160 x 12 metros, con suelo compactado y nivelado, ubicada en un entorno natural, «libre de obstáculos y con muy poca población alrededor», lo que garantiza la seguridad de los vuelos, según indican desde el club.

Lo que necesitas para empezar

Quienes quieran dar sus primeros pasos en el aeromodelismo deben contar con un equipo básico. Este consiste en un avión apto para principiantes, una emisora o mando de control, baterías, cargador, repuestos y, preferiblemente, un simulador de vuelo.

La práctica con simuladores facilita el aprendizaje y permite reducir la curva de dificultad. Además, existen cursos y asesoramiento en clubes especializados que ayudan a adquirir destreza y confianza en los primeros vuelos.

Normativa y seguridad en vuelo

El uso de UAS está regulado por el Real Decreto 517/2024, que adapta a la legislación española un reglamento común de la Unión Europea. Entre las normas básicas figuran la prohibición de volar cerca de aeropuertos, edificios o concentraciones de personas, así como el límite de altura máxima permitido. En todo momento, el aeromodelo debe permanecer a la vista de quien lo controla.

Concentración y compañerismo

El aeromodelismo no solo es un entretenimiento. Quienes lo practican cuentan que ayuda a desarrollar paciencia, concentración, coordinación y creatividad. Construir un modelo, hacerlo despegar y mejorar en cada vuelo genera una satisfacción «difícil de igualar».

Además, el ambiente que rodea a esta actividad es uno de sus principales atractivos. Los clubes y asociaciones organizan encuentros donde se respira «compañerismo e intercambio de conocimientos entre pilotos de todas las edades, desde jóvenes que empiezan hasta veteranos con décadas de experiencia».

Tecnología al servicio de la afición

La evolución tecnológica ha transformado el sector, ampliando las posibilidades de los aeromodelistas. Hoy en día, muchos modelos incorporan sistemas de navegación avanzados, estabilizadores automáticos e incluso cámaras que permiten grabar el vuelo desde una perspectiva aérea.

Esta innovación ha hecho del aeromodelismo una disciplina más accesible, versátil y atractiva para quienes buscan unir ocio, ingeniería y la emoción de conquistar los cielos, aunque sea a pequeña escala.