Aena anuncia mejoras en el aeropuerto de Almería: seguridad, pista y planificación de la terminal Las inversiones forman parte del plan DORA 2027‑2031, que busca mantener la operatividad del aeropuerto y preparar sus infraestructuras para la próxima década

David Roth Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:07

El Aeropuerto de Almería formará parte del próximo plan de inversiones de Aena para el quinquenio 2027‑2031, dentro del Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA), que contempla actuaciones en toda la red de aeropuertos españoles.

En el caso de El Alquián, la propuesta incluye medidas orientadas a mantener y mejorar la operatividad del aeropuerto, como el recrecido de la pista, la adquisición de nuevos equipos de seguridad y un estudio funcional de la terminal para analizar sus necesidades futuras.

Según Aena, estas actuaciones forman parte de un plan nacional de 12.888 millones de euros, destinado a garantizar que los aeropuertos cumplan los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental, con la meta de que todas las instalaciones de la compañía sean neutras en emisiones en 2030 (Net Zero).

El proceso de aprobación de estas inversiones incluye consultas con las compañías aéreas, así como la participación de administraciones y representantes de los sectores económico y social, antes de que la propuesta se remita al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Desde Aena destacan que el modelo tarifario está diseñado para compatibilizar las inversiones necesarias con tarifas competitivas, y que este ciclo inversor permitirá al aeropuerto mantener sus infraestructuras en condiciones óptimas, preparándolo para atender la demanda futura.

Aunque no se han anunciado ampliaciones visibles ni nuevas terminales, los planes reflejan la intención de reforzar la seguridad y la capacidad operativa de la infraestructura, asegurando su funcionamiento y adaptabilidad en los próximos años.