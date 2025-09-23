La Aemet avisa: ahora sí pronostica tiempo otoñal Tras un inicio de semana todavía caluroso en Almería, la llegada de un frente frío anuncia un descenso de las temperaturas y un ambiente más otoñal, con avisos por lluvias

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 23 de septiembre 2025, 23:02

El calor se resiste a marcharse de Almería. Durante los últimos días se había anunciado una bajada de las temperaturas, pero lo cierto es que, en nuestra provincia, a lunes 22 de septiembre, el calor intenso seguía siendo protagonista. Especialmente en la capital, donde el termómetro ha rozado los 30 grados, la sensación ha sido más propia de agosto que del arranque del otoño.

Ya el domingo se hablaba de un brusco descenso en el termómetro y, aunque el leve viento y algunos nubarrones hicieron creer que se cumpliría el pronóstico, el día acabó siendo más gris que fresco en algunos puntos de la provincia, con un calor que rozó el bochorno.

Sin embargo, esta vez el cambio se anuncia como inminente e incluso desde muchos ayuntamientos han avisado a la población para que tome todas las precauciones posibles. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que se aproxima un frente frío que traerá un descenso térmico y algo de inestabilidad. De hecho, ha activado el aviso amarillo en Almería por riesgo de lluvias intensas y tormentas también para este martes 23 de septiembre.

El otoño llega con cambios

Según la AEMET, la semana estará marcada por un ambiente «plenamente frío y otoñal», con temperaturas inferiores a las habituales para la época en buena parte del país. Aunque estas predicciones nos puedan parecer ajenas en Almería, lo cierto es que se pronostica que en algunas provincias del norte y centro peninsular, los termómetros podrían desplomarse hasta 10 grados respecto a los últimos días, con heladas en cotas altas y mínimas rozando los 0 ºC en ciudades como Ávila o Burgos. Las temperaturas bajarán de golpe. Y lo cierto es que ya se están notando los primeros efectos en la mitad norte.

¿Qué pasará en Almería?

En la provincia, todo parece indicar que los cambios serán más suaves, pero también se notarán. Tras un arranque de semana con máximas cercanas a los 30 ºC, los termómetros caerán varios grados a partir del miércoles. En el interior se esperan valores más frescos y posibilidad de chubascos, mientras que en la costa el descenso será moderado, con máximas entre 25 y 27 ºC.

La AEMET mantiene el aviso amarillo en la capital y otras zonas del Levante almeriense por riesgo de lluvias intensas y tormentas, especialmente en la tarde de ayer lunes y la jornada del martes. Aunque no se espera una situación de gran inestabilidad, sí podrían darse precipitaciones localmente fuertes en cortos periodos de tiempo.

Gabrielle, la borrasca que acecha

El organismo meteorológico también sigue con atención la evolución de Gabrielle, el exhuracán que podría llegar a las proximidades de la península a finales de semana como una potente borrasca atlántica. Sus efectos se dejarán notar sobre todo en Galicia y el Cantábrico, con viento, oleaje y lluvias, aunque en el sur peninsular apenas se notarán más allá de un repunte térmico que podría traer el conocido 'Veranillo de San Miguel'.

En definitiva, el calor se resiste a marcharse del todo en Almería, pero esta vez sí parece que el otoño empieza a abrirse paso.