Adra se suma al proyecto medioambiental 'Pulmón Azul': «Es hora de alzar la voz» La actividad arranca el domingo 17 de agosto con una carrera popular y contará con buceadores, voluntarios, deporte al aire libre y acciones educativas para una jornada de limpieza submarina

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 13:03

El mar representa mucho más que un atractivo turístico: es una fuente esencial de recursos naturales, un regulador climático de primer orden y un elemento vital para el equilibrio de los ecosistemas del planeta. Sus aguas albergan una enorme biodiversidad, sustentan actividades económicas clave y configuran paisajes que atraen cada año a millones de personas.

Por ello, su cuidado y conservación son fundamentales. Mantener limpios los fondos marinos y proteger los entornos naturales, tanto bajo el agua como en la superficie que rodea nuestras costas, es una tarea esencial para preservar este valioso patrimonio.

Un proyecto que recorrerá la costa

En este contexto, el domingo 17 de agosto la localidad de Adra será el punto de partida de 'Pulmón Azul', un proyecto que recorrerá la costa de Almería uniendo deporte, voluntariado y acción medioambiental bajo un lema tan directo como simbólico: 'Porque en el mar también se respira'.

La jornada comenzará en la desembocadura del río de Adra con una carrera popular, que servirá como pistoletazo de salida a un día cargado de compromiso con el entorno natural. El recorrido finalizará en el espacio principal del evento, donde se desarrollarán actividades para todas las edades enfocadas a la sostenibilidad y la salud.

Limpieza submarina y acción ciudadana

Uno de los momentos centrales del evento será la limpieza del fondo marino, en la que participarán más de 20 buceadores profesionales procedentes de diferentes puntos del litoral. En paralelo, voluntarios y familias podrán colaborar limpiando la costa, implicándose de forma activa en esta acción colectiva.

Además de las tareas de limpieza, el programa incluye una sesión de actividad física de mantenimiento, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables en contacto con la naturaleza. 'Pulmón Azul' nace con la intención de unir personas, colectivos e instituciones para tomar conciencia sobre el estado actual del mar, la problemática de los residuos, especialmente los plásticos, y la necesidad urgente de actuar a favor de los ecosistemas marinos.

Apoyo local y participación abierta

Este evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Adra, a través de su Concejalía de Medio Ambiente, y la implicación de numerosas personas y entidades comprometidas con el entorno. «Toda la ciudadanía está invitada a participar y sumarse a esta jornada de conciencia y compromiso ambiental», indican desde la organización.

'Pulmón Azul' es una iniciativa impulsada por Norelkys Medina, trabajadora social, exatleta de alto rendimiento y actualmente CEO de la agencia de modelos Negra Francisca y de la marca Miss Earth Spain. Desde hace años, Medina desarrolla actividades que vinculan belleza, sostenibilidad y acción social, pero con esta actividad quiere dar un paso más.

«El agua es el bien más preciado que tenemos y muchas veces no somos conscientes de que la estamos poniendo en riesgo. Sé que no puedo llegar a todo el mundo, pero sí puedo empezar por mi entorno. Porque el cambio empieza por uno mismo, y desde lo local podemos inspirar un impacto global», afirma Medina.

'Pulmón Azul' busca informar y sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos reales de la contaminación marina y promover alternativas sostenibles que ayuden a proteger los ecosistemas costeros. «Es hora de alzar la voz, generar conciencia y promover cambios reales. 'Pulmón Azul' no es solo un proyecto, es una llamada a la acción, porque el futuro también se respira bajo el agua», concluye.