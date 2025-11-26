Adra acogerá el primer desfile del proyecto Pulmón Azul el 29 de noviembre

Cada vez somos más conscientes de la necesidad de cuidar nuestro entorno y de actuar con verdadero respeto hacia la naturaleza. Una sensibilidad que en ... Almería se vive de manera especial, quizá porque pocas provincias concentran una riqueza paisajística tan diversa.

Aquí podemos disfrutar desde desiertos únicos en Europa hasta calas vírgenes, sierras frondosas y espacios naturales de enorme valor ecológico. Esa variedad, esos contrastes y la biodiversidad que caracteriza al territorio almeriense hacen que la protección del medio ambiente sea algo esencial en la provincia.

En ese contexto, el próximo 29 de noviembre, La Alcoholera de Adra será el escenario del primer desfile del proyecto Pulmón Azul, un evento que une moda sostenible, conciencia ambiental y participación ciudadana.

Importancia de la limpieza de playas

La diseñadora cordobesa Irene Luna Cano Priego, creadora de la firma Airin Varali, presentará su colección 'Reencarnación', concebida para visibilizar los daños provocados en los ecosistemas marinos y reivindicar la importancia de la limpieza de playas, la reutilización de materiales y el reciclaje como vía para lograr un mar libre y protegido.

Todas las piezas han sido confeccionadas con materiales 100% reciclados, recuperados durante las labores de inmersión y limpieza del litoral realizadas en el marco del proyecto Pulmón Azul en Adra.

El desfile contará con la participación de la Agencia de Modelos Negra Francisca, que llevará a escena los diseños de la colección. La Escuela Begoña Aguilera será la responsable del maquillaje y la peluquería, aportando la imagen creativa del evento. También estará presente Norelkys Medina, directora de la Agencia Negra Francisca y del proyecto Pulmón Azul.

Asociación de Moros y Cristianos 'La Alquería'

Este evento se integra en las actividades anuales de la Asociación de Moros y Cristianos 'La Alquería', una comunidad histórica de Adra cuyas raíces se remontan a la época morisca y la posterior conquista cristiana. La asociación impulsa cada año acciones culturales y sociales que fortalecen la identidad del barrio y promueven mejoras para la población.

El Ayuntamiento de Adra y la Asociación La Alquería colaboran estrechamente con Pulmón Azul, reafirmando su compromiso con la concienciación ambiental y la protección del entorno marino. El evento será abierto al público y supone un paso destacado en la promoción de la sostenibilidad, la participación ciudadana y la creatividad en el municipio.