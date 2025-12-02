Adornos navideños en el balcón: cuándo hay que pedir permiso a la comunidad

Con la cercanía de las fechas festivas, muchos almerienses ya están deseando colocar el belén, el árbol de Navidad y decorar la casa con los ... motivos de esta época. Además, muchos se preguntan si pueden colocar en sus balcones las luces, guirnaldas o figuras sin necesidad de consultar a la comunidad de propietarios. La respuesta depende de varios factores. Hay que tener en cuenta las normas de la comunidad, la seguridad, la estética del edificio y por supuesto, la interpretación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Qué establece la ley

La LPH en su artículo 7.1 establece que un propietario puede modificar su vivienda siempre que esas modificaciones no «menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exterior, ni perjudiquen los derechos de otro propietario». Aunque la ley no menciona explícitamente 'luces de Navidad' o 'adornos', los balcones forman parte de la fachada, es decir, del exterior del edificio, por lo que decorarlos puede considerarse una modificación del exterior.

Además, la LPH, en su artículo 7.2, prohíbe «actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas» o que contravengan los estatutos de la comunidad. Está norma se ha usado para justificar la retirada de elementos decorativos cuando representan un riesgo, por ejemplo, por su instalación eléctrica o por el riesgo de caída de objetos colgados.

Excepciones

Para quienes viven en Almería, decorar balcones sin permiso puede ser posible, pero con matices. Por ejemplo, si los adornos son discretos (guirnaldas pequeñas, luces seguras con marcado CE, decoración colocada dentro del balcón sin sobresalir, plantas o figuras colocadas sobre el suelo del balcón o el alfeizar) y no alteran la estética general del edificio ni su seguridad, lo habitual es que no sea necesario pedir permiso.

Si la decoración cambia de forma evidente la fachada (luces colgadas, cables, elementos que sobresalgan, objetos pesados sujetos al barandal, iluminación intensa que moleste a vecinos), la comunidad podría reclamar su retirada.

Si en los estatutos de la comunidad existe una norma que prohíba expresamente decoraciones exteriores o modificaciones de la fachada, dado que muchas comunidades regulan estos aspectos, entonces hará falta un acuerdo de junta de propietarios para poder decorar.

Recomendaciones antes de adornar

Para evitar conflictos con los vecinos o incluso posibles denuncias, es recomendable, antes de nada, revisar los estatutos de la comunidad para saber si existe alguna cláusula que regule decoraciones en balcones o fachadas. Si no hay norma expresa, habría que informar al presidente o administrador de fincas antes de colocar adornos visibles desde la calle. Una comunicación previa puede evitar malentendidos.

Tanto el sentido común como la prevención de riesgos nos llevan a utilizar decoraciones seguras, lo que incluye luces con marcado CE, sin exceso de peso, bien instaladas, sin sobrecargar enchufes, evitando que sobresalgan del balcón.

Por otro lado, es bueno priorizar decoraciones discretas, como guirnaldas, plantas, pequeños adornos interiores o en el suelo del balcón, en lugar de instalaciones llamativas. Otra cuestión de sentido común y respeto a los vecinos es evitar luces molestas, ruidos o elementos que obstaculicen el paso o comprometan la seguridad.

Comunidades que prohíben decorar

La ley permite a la comunidad exigir la retirada de los adornos si considera que estos suponen una alteración de la fachada, un riesgo o una molestia. Si el propietario se niega, la comunidad, a través del presidente y con respaldo de la junta, puede iniciar acciones legales para conseguir su retirada.

En algunos casos, incluso podría producirse una sanción económica, sobre todo si la decoración representa un peligro o si incumple cláusulas aprobadas en estatutos anteriores.