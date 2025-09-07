Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Almería.

¿Qué Administración invirtió más en Almería?

Los ayuntamientos resultaron el pasado año los más inversores: de los 310 millones a concurso, casi 127 correspondieron a consistorios; 109,5, al Gobierno; y 73,8, a la Junta de Andalucía

M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:08

¿Cuál ha sido la Administración pública que ha realizado una mayor apuesta inversora en la provincia de Almería durante 2024? De los 310,3 millones de euros licitados el pasado año en la geografía almeriense, el Gobierno de España registró el mayor incremento.

Pasó, no en vano, de los 90 millones de euros licitados hace dos años a los 46,2 millones de 2023 y los 109,5 millones del pasado ejercicio, lo que arroja un incremento del 137,2% respecto al año previo. Estas cifras suponen una inversión de 123,19 euros por habitante en 2022, de 62,43 euros en 2023 y de 145,35 euros en 2024 en la provincia de Almería.

Respecto a la Junta de Andalucía, las licitaciones públicas de la Administración regional sumaron 80 millones en 2022, 73,2 millones en 2023 y 73,8 millones en 2024, esto es, un 0,9% más en la comparativa de los dos últimos ejercicios en los que las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla obtuvieron balances negativos. Por habitante, su apuesta por la provincia de Almería fue de 114,48 euros en 2022, de 104,75 euros en 2023 y de 105,65 euros en 2024.

Por su parte, los ayuntamientos almerienses pasaron de 190,5 millones en 2022 a 96,2 millones en 2023 y 127 millones en 2024, lo que supone un incremento del 24,2% entre los dos últimos años y una media por habitante de 260,86 euros en el primer año, de 130,12 euros en el siguiente y de 168,54 euros el pasado ejercicio.

La Administración local fue, por tanto, en su conjunto, la que más proyectos sacó a concurso para su desarrollo en los distintos municipios de la provincia de Almería.

