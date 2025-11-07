Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Torreones de la muralla medieval de Pescadería. R. I.

Adjudican a Albaida la urbanización del entorno de los Torreones de Pescadería

La actuación cuenta con una inversión de casi 250.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses

A. M.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:37

Comenta

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a la mercantil Albaida Infraestructuras, S. A., el contrato para la ... ejecución de las obras de urbanización y mejora del entorno de los Torreones de la muralla medieval, en el barrio de Pescadería. La adjudicación a través del órgano de gobierno municipal se realiza por importe de 249.653,55 euros. El plazo de ejecución de los trabajos será de cinco meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas
  2. 2 Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
  3. 3 Pilar Cosentino afirma que su grupo ha logrado que un producto industrial sea percibido como uno de consumo
  4. 4 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER
  5. 5 En el hospital la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la Rambla de Almería
  6. 6 El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia
  7. 7 Comienza el curso de la Universidad de Mayores de la UAL en El Ejido
  8. 8 Roquetas aprueba el presupuesto del 2026 con críticas por «falta de ideas»
  9. 9 El jurado declara culpable al hombre que asesinó a la dueña de un pub de Dalías de una puñalada
  10. 10 Mojácar viaja a Londres para reforzar su proyección internacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Adjudican a Albaida la urbanización del entorno de los Torreones de Pescadería

Adjudican a Albaida la urbanización del entorno de los Torreones de Pescadería