Adjudican a Albaida la urbanización del entorno de los Torreones de Pescadería

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a la mercantil Albaida Infraestructuras, S. A., el contrato para la ... ejecución de las obras de urbanización y mejora del entorno de los Torreones de la muralla medieval, en el barrio de Pescadería. La adjudicación a través del órgano de gobierno municipal se realiza por importe de 249.653,55 euros. El plazo de ejecución de los trabajos será de cinco meses.

Esta actuación, ha explicado el Consistorio en una nota, se enmarca en el programa de subvenciones para la regeneración y renovación urbana promovido por la Junta de Andalucía, que contempla una inversión global superior a tres millones de euros. Además de la mejora y adecuación del entorno de Torreones, dentro de esta iniciativa, se encuentran actualmente en ejecución los proyectos de rehabilitación del edificio de El Patio (1.887.748,38 euros) y la mejora de 40 viviendas municipales en la calle Estrella Polar (1,3 millones de euros).

La actuación, licitada por el Ayuntamiento de Almería, incluye trabajos de limpieza, acondicionamiento, regeneración paisajística y creación de zonas verdes, con el objetivo de recuperar el valor ambiental y patrimonial de la zona. El ámbito de intervención en este caso se sitúa junto a los Torreones y restos de la muralla medieval, declarados Bien de Interés Cultural e incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Eloísa Cabrera, ha destacado que se trata de «una actuación que no solo mejora el entorno urbano, sino que además protege y pone en valor un bien patrimonial de enorme relevancia histórica para la ciudad».

Será a partir de la firma del contrato y del acta de replanteo cuando se puedan iniciar unos trabajos cuya previsión es que estén finalizados dentro del primer semestre de 2026.

Ha recordado además la edil que, de manera complementaria, la Junta de Andalucía incluye entre sus planes la restauración y consolidación de los torreones y lienzos de la muralla medieval, afectados por humedades y pérdida de materiales originales, reforzando así el compromiso conjunto con la revitalización del barrio de Pescadería y la conservación del legado histórico de Almería.