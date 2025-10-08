Adjudicadas por 82.000 euros las obras para proteger el polígono Sector 20 de El Puche frente a escorrentías La actuación pretende «resolver los problemas de acumulación de aguas superficiales que han provocado episodios de inundación en inmuebles de la zona»

E. P. Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la empresa 'Joaquín Rodríguez Cañadas' las obras de protección frente a escorrentía puntual en el polígono Sector 20 del barrio de El Puche por un importe de 82.315 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Esta actuación, que se iniciará en breve, tiene como objetivo «resolver los problemas de acumulación de aguas superficiales que han provocado episodios de inundación en inmuebles de la zona», según ha destacado el Consistorio en una nota.

Los trabajos se centrarán en la construcción de un arquetón de recogida de aguas pluviales, equipado con arenero, y su conexión a la red municipal mediante una tubería de PVC de 46 metros.

Esta infraestructura se ubicará en la salida de una obra de drenaje transversal que desemboca en la calle Bronce y canalizará el agua hacia el sistema de saneamiento existente.

Además, se contempla la ampliación del murete de protección del talud en la intersección de la Avenida Constitución de Cádiz con la calle Isla de Cabrera, con el fin de desviar las aguas de escorrentía procedentes de la Avenida Torrecárdenas hacia un imbornal situado más abajo, «evitando que discurran por el talud hasta la obra de drenaje bajo la línea ferroviaria».

La intervención incluye también el desbroce del terreno, la ejecución de una zanja para alojar la conducción, el relleno con zahorra artificial y la instalación de rejillas corta-agua y tapa de registro de fundición dúctil «para facilitar el acceso peatonal durante las labores de mantenimiento».

Con esta actuación, el Ayuntamiento «refuerza su compromiso con la mejora de las infraestructuras urbanas y la prevención de riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos».