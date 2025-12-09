Adjudicada por 54.000 euros la segunda fase de rehabilitación del antiguo colegio Virgen del Socorro

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, el contrato para la redacción del proyecto técnico, dirección de obra y responsable del ... contrato para la adaptación de las plantas primera y segunda del antiguo Colegio Virgen del Socorro, situado en el barrio de La Chanca-Pescadería.

La redacción de esta segunda fase para la puesta en valor en su totalidad de este edificio se adjudica a la entidad presentada bajo el nombre de Javier Peña Arquitectos S.L.P., por un importe total de 54.304,80 euros, haciendo la Junta de Gobierno Local suya la propuesta de la mesa de contratación, siendo esta además la única oferta presentada al procedimiento de licitación, con un presupuesto base de 72.319,70 euros.

Firmado el contrato, el adjudicatario tendrá de plazo para la redacción del proyecto 90 días. La redacción del nuevo proyecto permitirá definir las actuaciones necesarias para completar la rehabilitación interior del edificio, adecuar los espacios y dotarlo de instalaciones modernas que respondan a los nuevos usos previstos. Entre ellos, destaca la habilitación de la segunda planta como sede de la Escuela de Adultos Pescadería-La Chanca, así como la reserva de espacios para uso asociativo, destinados a colectivos vecinales y entidades sociales del entorno.

Esta actuación supone un paso decisivo en la culminación de la rehabilitación integral del inmueble, cuya primera fase ya ha sido ejecutada con éxito, centrada en la consolidación estructural y la recuperación de elementos esenciales. Con una inversión superior al millón de euros, esta primera intervención ha permitido habilitar un centro de integración social que da servicio a las necesidades del barrio.

Una vez redactado y aprobado el proyecto, el Ayuntamiento prevé licitar las obras correspondientes a esta segunda fase, consolidando así su apuesta por un proyecto que combina «funcionalidad, patrimonio y futuro», todo ello en el marco del compromiso y acción municipal dirigida a la recuperación del patrimonio y la revitalización de los barrios históricos y del Casco Histórico.

La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha subrayado que «el antiguo Colegio Virgen del Socorro es una pieza clave más en el proceso de regeneración urbana que viene impulsando el Ayuntamiento de Almería en La Chanca-Pescadería, un espacio cargado de valor histórico y simbólico que aspiramos a convertir en un referente de uso comunitario y cultural. Esta segunda fase nos permitirá consolidar un edificio que no solo preserva la memoria del barrio, sino que lo proyecta hacia el futuro con nuevos servicios y espacios abiertos a la ciudadanía», ha recalcado.