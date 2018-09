Adif aprueba el mayor concurso de la historia del AVE almeriense Boca Sur de los túneles de Sierra Cabrera del AVE de Almería tapiados por Adif. / M. C. Da su visto bueno a la licitación de tres tramos, dos en Almería y uno en Murcia, por importe de 444,6 millones de euros SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Viernes, 28 septiembre 2018, 00:07

El consejo de administración de Adif aprobó en la tarde de ayer licitaciones por valor de casi 450 millones de euros correspondientes a tres tramos de la línea de Alta Velocidad (AVE) del Corredor Mediterráneo que unen las provincias de Almería y Murcia. Concretamente son un total de 444,6 millones de euros, tal y como informó el propio Administrador en un comunicado de prensa, en lo que representa ya el mayor concurso público de la historia del AVE en la provincia almeriense.

Los tramos que saldrán a licitación en los próximos días son tres: dos ubicados en suelo almeriense, Los Arejos-Níjar y Níjar-Río Andarax, y uno en la provincia de Murcia, el Nonduermas-Sangonera. En total suman una longitud de 52,16 kilómetros, que habrá que añadirlos a los 27,3 de los tramos Vera-Pulpí y Río Andarax-Puche, que se licitaron el pasado mes de mayo y que están pendientes de adjudicar.

El planteamiento del Ministerio de Fomento es que estos tramos estén en obras, como muy tarde, a comienzos del año 2019, momento en el que también debería estar licitado el resto de segmentos de esta línea de AVE. Al menos así lo prevé el ministro del ramo José Luis Ábalos, quien ayer mismo trasladó su compromiso, ante empresarios del arco mediterráneo español, de tener acabadas o en fase de ejecución todas las obras del Corredor Mediterráneo en el año 2021.

Lo dijo antes de que por la tarde fuera su segundo, el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, quien reconociera que el PSOE, lejos de estar ralentizando el desarrollo del AVE como le acusa el PP, tiene un cronograma «claro», que no es otro que el de «ejecutar obras en tramos que no están interconectados y que no tienen posibilidad de usarse ni por mercancías ni por pasajeros», señaló. Un «modelo socialista» que ya se aplicó en las únicas tres plataformas que están completamente finalizadas del AVE en Almería, entre los municipios de Vera y Sorbas, y que se hicieron famosas después de que sus túneles fueran tapiados por el Gobierno del Partido Popular, tal y como evidenció en su día este periódico.

Después de muchos dimes y diretes, hijos todos de una situación económica delicada, lo cierto es que por fin Adif ha puesto el pie en el acelerador. La realidad es radical tras siete años en el dique seco: en 2018 se han licitado más de 650 millones de euros en cinco tramos correspondientes a la línea de AVE Almería-Murcia. Los últimos ayer tarde.

Los tramos

De los tres ramales aprobados, Los Arejos-Níjar y Níjar-Río Andarax, están situados en la provincia de Almería. Ambos suman una longitud de 43,3 km y supondrán una inversión conjunta de 319,4 millones de euros, según informó ayer Adif. Los trabajos tienen en ambos casos un plazo de ejecución de 32 meses. En referencia al primero de ellos cabe decir que su longitud es de 17,8 kilómetros cuadrados y sus obras cuentan con un presupuesto de licitación de 172,5 millones de euros. Este tramo conectará la plataforma de doble vía ya construida en el municipio de Sorbas con otra que discurre a la altura del término municipal de Lucainena de las Torres hasta su llegada a Níjar.

Como recordó ayer Adif, esta actuación incluye todos los trabajos de construcción e ingeniería civil previstos en el proyecto de la nueva conexión de alta velocidad entre estas provincias, «planificada para tráfico mixto (viajeros y mercancías)», exponen.

El segundo de ellos es el tramo Níjar-Río Andarax, que mide algo más de 25,5 kilómetros y que se extiende por los términos municipales de Níjar y Almería capital. El importe de licitación asciende en este caso a casi 147 millones de euros. Según informa Adif en el comunicado, el origen del proyecto se encuentra en el término municipal de Níjar, a unos 500 metros del cruce con la carretera AL-3108, en el inicio de un desmonte. Y los parámetros están definidos para explotación de tráfico mixto y de diseño de trazado comprendidos en 280 kilómetros por hora para circulaciones de viajeros y velocidad mínima de 100 para circulaciones de mercancías.

Por su lado, el ramal murciano cuya obra saldrá a concurso gracias a la aprobación de ayer, Nonduermas-Sangonera, tiene una longitud de 8,86 kilómetros y discurre por los términos municipales de Murcia y Alcantarilla. Es de los tres el más corto y, por ende, el más barato. Las obras tendrán un importe de licitación de 125,2 millones euros y las obras contarán con un plazo de ejecución de 36 meses.

El objetivo del proyecto es generar en este tramo una plataforma ferroviaria también de doble vía que permita la circulación de trenes a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. A tenor de lo trasladado por Adif, la solución de integración que se contemple finalmente a su paso por el municipio de Alcantarilla se hará en consenso de las asociaciones vecinales. Y es precisamente este soterramiento, junto con el de Lorca y Almería lo que quedaría por licitar de toda esta línea tras la aprobación de ayer. Como también los tramos entre Sangonera y Lorca y entre Lorca y Pulpí, que sería este último el de conexión entre ambas provincias.