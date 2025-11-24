Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Néstor Salvador.

Adelante Andalucía pide una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el Caso Mascarillas

Néstor Salvador, responsable de Organización: «Esto no es un hecho aislado ni circunstancial, sino que esto se repite en el PP y nos preguntamos qué está pasando»

E. P.

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:08

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha reclamado este lunes una comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso Mascarillas que ... ha afectado a la Diputación de Almería bajo la gestión del PP. Así, Adelante registrará próximamente una petición de creación de la comisión de investigación, que se sumará a la iniciativa que ya han presentado de solicitud de comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento sobre el caso Mascarillas.

