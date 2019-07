Adelante Andalucía pide a la Junta y al Ayuntamiento que no jueguen con las trabajadoras de ayuda a domicilio El conflicto no es nuevo, hace diez días las portavoces de la plataforma andaluza de Almería y provincia mantuvieron una reunión con Crespo y su equipo R. I ALMERÍA Sábado, 27 julio 2019, 00:41

Adelante Andalucía ha mantenido una reunión con las representantes, en la provincia de Almería, de la plataforma andaluza de trabajadoras de Ayuda a Domicilio para tratar la situación del nuevo pliego de la capital, ahora tumbado por la Junta. «La subida de doscientos euros en tres años es una tomadura de pelo para las trabajadoras de ayuda a domicilio, nos consideramos engañadas por todas las partes, y ahora la Junta viene al rescate de Ramón anulando el pliego» transmitió una de las trabajadoras de ayuda a domicilio al parlamentario Diego Crespo. El conflicto no es nuevo, hace diez días las portavoces de la plataforma andaluza de Almería y provincia mantuvieron una reunión con Crespo y su equipo, en ella trasladaron su preocupación ante cómo se había desarrollado el proceso para el nuevo pliego. En dicha reunión las trabajadoras explicaron que la salida que dan a la plantilla no es a través del pliego de concesión si no con la negociación de un convenio sectorial municipal «lo cual nos deja desprotegidas ya que casi la totalidad de la plantilla desconocemos cómo se desarrollan las negociaciones», dijo una de las trabajadoras.

«El pliego del ayuntamiento suponía, a pesar de lo irrisorio de la subida salarial, un escollo para las empresas que iban a ir al concurso ya que estas consideraban que esa leve mejora era inasumible, y ante la posibilidad de que ninguna concursase la Junta de Andalucía ha salido al rescate del Ayuntamiento de Almería anulando dicho pliego y dejando en la mayor de las incertidumbres a las trabajadoras», dijo Crespo.

Las trabajadoras por su parte se preguntan qué va a suceder con la partida presupuestaria destinada para el pliego ahora tumbado por la Junta, «¿dónde va a ir a parar nuestro dinero?». Otra de las preocupaciones que trasladaron las trabajadoras al parlamentario se centraba en el incumplimiento sistemático de las condiciones laborales. «No se nos reconocen las enfermedades laborales, no se contabilizan de forma real los desplazamientos, los cuadrantes de turnos están obsoletos y las horas de trabajo cada vez se reducen más».