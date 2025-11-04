Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada de la Audiencia Provincial de Almería R. I.

El acusado de vejar a una mujer trans en un acto de Falange en Almería rechaza insultos hacia la víctima

Señala ante el tribunal que únicamente hizo comentarios en privado sobre la vestimenta de la víctima durante y al salir de la misa «tradicional»

E. P.

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

El hombre de 35 años acusado de insultar y vejar públicamente a una mujer trans que acudió a un acto organizado por el partido Falange ... de las JONS en memoria de José Antonio Primo de Rivera el 20 de noviembre de 2022 ha negado que se dirigiera en algún momento hacia la víctima o que se viera envuelto en algún altercado el día de los hechos, toda vez que, según ha dicho, ni siquiera llegó a apreciar su identidad sexual aunque sí se fijó en ella por su «vestimenta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera
  2. 2 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  3. 3 Casa Consistorial, depósito de agua potable y Biblioteca: fuerte apuesta por las inversiones en Roquetas
  4. 4 «Las obras de construcción de El Ejido Nordeste están muy avanzadas»
  5. 5 El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos
  6. 6 Ecologistas en Acción alega contra la promoción de 1.600 nuevas viviendas en Palomares, que ven «inviable»
  7. 7 Dos horas de retraso en el tren Almería-Madrid
  8. 8 Endesa finaliza su concesión en el Puerto de Carboneras tras el cierre de la central térmica Litoral
  9. 9 Carboneras alude a su falta de personal para avanzar en la revisión de la licencia de El Algarrobico
  10. 10 Juzgan este martes al acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El acusado de vejar a una mujer trans en un acto de Falange en Almería rechaza insultos hacia la víctima

El acusado de vejar a una mujer trans en un acto de Falange en Almería rechaza insultos hacia la víctima