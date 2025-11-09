Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Palacio de Justicia de Almería. R. I.

El acusado de causar disturbios en Semana Santa en Pescadería se enfrenta a cárcel y expulsión del país

Descolgó lonas con la imagen del Cristo y paseó con un cuchillo por las calles, increpando a quienes se dirigían a los actos religiosos, apunta la Fiscalía en su escrito provisional

E. P.

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

La Fiscalía de Almería va a solicitar cuatro años y medio de prisión para el hombre de 20 años que durante la última Semana Santa ... ocasionó varios disturbios en el barrio capitalino de Pescadería, donde descolgó lonas con la imagen del Cristo crucificado y se paseó con un cuchillo por las calles increpando a quienes se dirigían a los actos religiosos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por apuñalar de gravedad a un hombre en el portal de su casa en Roquetas
  2. 2 La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por el accidente mortal del Cable Inglés: chocó a 137 kilómetros por hora
  3. 3 Cortada la A-7 en Aguadulce por un accidente con siete vehículos implicados y varios heridos
  4. 4 Oportunidad laboral: una cadena de supermercados en Almería busca especialista en esta materia
  5. 5 Moreno incluye a siete almerienses en la nueva ejecutiva regional del PP
  6. 6 «Mi voto seguirá para Pedro Sánchez»
  7. 7 Una carta del alcalde de Senés se custodia en el Archivo Secreto Vaticano
  8. 8 Absuelto un hombre condenado a tres años de cárcel por tráfico de droga
  9. 9 El futuro del empleo en Almería: ¿Qué actividades y ocupaciones lideran la contratación?
  10. 10

    Malas personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El acusado de causar disturbios en Semana Santa en Pescadería se enfrenta a cárcel y expulsión del país

El acusado de causar disturbios en Semana Santa en Pescadería se enfrenta a cárcel y expulsión del país