Exterior del Palacio de Justicia de Almería. R. I.

El acusado de apuñalar a un hombre en Gádor niega los hechos: «Todos dicen mentiras»

La defensa pide una sentencia absolutoria ante los «cambios de versión» sobre los hechos de los denunciantes

E. P.

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:43

Comenta

El acusado de apuñalar en el costado a un compatriota en Gádor el día de Año Nuevo de 2024 y herir a otro que intentó ... arrebatarle el cuchillo empleado en el ataque ha negado completamente los hechos al asegurar que no participó en ningún tipo de discusión ese día.

