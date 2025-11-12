El acusado de apuñalar a un hombre en Gádor niega los hechos: «Todos dicen mentiras»

El acusado de apuñalar en el costado a un compatriota en Gádor el día de Año Nuevo de 2024 y herir a otro que intentó ... arrebatarle el cuchillo empleado en el ataque ha negado completamente los hechos al asegurar que no participó en ningún tipo de discusión ese día.

«Todos dicen mentiras, que cada vez cuentan una cosa distinta», ha manifestado en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia de Almería el acusado, para el que la Fiscalía pide ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y cuatro más por un delito de lesiones.

El hombre ha manifestado que fue identificado a través de una foto que los denunciantes extrajeron de su perfil en la red social Facebook, pero ha negado estar involucrado en los hechos que, según se ha concretado durante la vista oral, tuvieron lugar en un parque situado en las proximidades de un bar de Gádor.

La defensa ha pedido una sentencia absolutoria para su patrocinado al entender que no hay prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia ante los «cambios de versión» dados por los denunciantes sobre cómo se sucedieron los hechos, según ha advertido.

«No coinciden las denuncias», ha dicho la letrada para apuntar las versiones que ofrecieron el apuñalado y el segundo herido, quien rechazó mantener su acusación por el delito de lesiones pero quien, no obstante, ha situado y reconocido al acusado como el causante de las heridas el día de los hechos, ya que lo conocía previamente por haber sido compañeros de trabajo.

Los agentes que han declarado en el juicio han hecho constar las denuncias recibidas y las declaraciones tomadas por parte del perjudicado. Asimismo, cotejaron el nombre, teléfono e imágenes aportadas por los denunciantes a la hora de identificar al presunto autor de los hechos, quien se encuentra en prisión provisional desde hace un año a raíz de esta causa.

El principal perjudicado ha narrado que los hechos se dieron cuando se encontraba en el parque junto con otro amigo y se le acercó el acusado para «pedir un mechero». Así, según su relato, el acusado habría intentado meterle «la mano en la mochila», lo que desencadenó un altercado en el que, según ha dicho, fue agredido «con una botella de cristal» en la cabeza «y luego con un cuchillo».

La víctima ha afirmado que recibió golpes «por todas partes» hasta que su amigo intervino para arrebatar el cuchillo a su atacante, momento en el que resultó herido en la mano. También ha señalado haber recibido amenazas.

Al respecto, los forenses han dado cuenta de varias lesiones en una mano, cuero cabelludo, zona cervical y la puñalada en la zona de la espalda a la altura del tórax que presentaba el principal herido.

Con base en su informe, han detallado que aunque la puñalada se produjo en una zona de «riesgo vital», en este caso el herido «no ha corrido riesgo vital» dado que fue rápidamente atendido por los sanitarios ante la rotura de la pleura que presentaba y por la que estuvo inicialmente dos días en el hospital antes de recibir el alta voluntaria.

La versión de los heridos junto con las declaraciones de Guardia Civil y los forenses han supuesto prueba suficiente para la Fiscalía para mantener su petición de cárcel. El juicio ha quedado visto para sentencia.