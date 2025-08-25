¿Cómo actuar si encontramos el dragón azul en las costas de Almería? Un pequeño y vistoso molusco marino, tan llamativo como venenoso, podría convertirse en el nuevo riesgo para los bañistas si llega a las playas almerienses en este último tramo del verano

El dragón azul es un pequeño animal cuya picadura es parecida a la de una medusa.

Las cristalinas aguas de Almería son un auténtico placer para el baño, no solo en pleno verano, sino también en otras épocas del año en las que el buen tiempo anima a muchos a lanzarse al mar. Sin embargo, no siempre la experiencia resulta idílica: la presencia de medusas, por ejemplo, puede enturbiar la jornada.

Ahora que llega septiembre y las playas ya no serán lugares tan concurridos como en los meses de junio, julio y agosto, a esa lista de inconvenientes podría sumarse un visitante tan bello y llamativo como peligroso que, aunque aún no ha sido avistado en las costas almerienses, ya ha obligado a cerrar playas en otras zonas de España. Se trata del dragón azul.

El temido dragón azul (Glaucus atlanticus), una diminuta babosa marina capaz de flotar boca abajo sobre la superficie del mar, ha obligado a cerrar temporalmente varias playas en España este verano. Aunque mide apenas entre tres y cuatro centímetros, su belleza engañosa esconde un peligro oculto: su dieta incluye organismos venenosos como la famosa medusa denominada carabela portuguesa, cuyas toxinas acumula y almacena en el interior de su organismo.

En localidades como Guardamar del Segura (Alicante), La Línea de la Concepción (Cádiz), Lanzarote o Valencia, su aparición ha derivado en prohibiciones del baño como medida preventiva. No obstante, y pese a que siempre es bueno ser precavido y evitar riesgos cuando nos bañamos en el mar, muchos especialistas ya han declarado que cerrar las playas por solo unos pocos ejemplares es una reacción que puede considerarse como desproporcionada.

El impacto de la picadura del dragón azul suele compararse con el de una medusa, provocando dolor, escozor, enrojecimiento y, en ocasiones, ampollas, náuseas o reacciones alérgicas más graves en personas sensibles. Sin embargo, expertos indican que su efecto es incluso menor al de la medusa denominada carabela portuguesa, lo que relativiza el riesgo.

¿Y en Almería? Hasta ahora, no se han registrado avistamientos del dragón azul en nuestras costas, por lo que el peligro es, por el momento, más hipotético que real. Pero cambios en las corrientes, el calentamiento del Mediterráneo y la presencia de medusas en la zona son factores que podrían facilitar su llegada, aunque en la época en que nos encontramos, cuando ya casi se inicia el mes de septiembre y acaban las vacaciones para gran parte de los almerienses, las zonas de costa serán mucho menos visitadas.

Si alguien se encuentra uno de estos pequeños animales marinos en la playa, lo primero que debe tener presente es que, pese a que es venenoso, su toxina es menos potente que la de la carabela portuguesa. Por lo tanto, no hay que alarmarse en exceso y, básicamente, hay que evitar el contacto con la piel.

Si no se ha podido evitar un roce o notamos que nos ha tocado, los síntomas posibles varían entre dolor localizado, escozor, inflamación, ampollas, náuseas o reacciones alérgicas, sobre todo en personas con especial vulnerabilidad derivada de alergias y de otros tipos de condiciones de salud.

Ante una picadura, es aconsejable evitar frotar la zona afectada, pero sí lavar con agua salada (no dulce) y retirar los restos de la picadura con pinzas, no con la mano. De igual manera, es bueno aplicar paños fríos y, si los síntomas son muy intensos y persistentes, consultar a un médico.