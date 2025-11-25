Los actos del 25-N, pueblo a pueblo en Almería

La programación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ocupa la agenda de los municipios de la provincia de Almería. ... Talleres, actividades para escolares, música, marchas y homenajes llenan los pueblos con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la población. El Ayuntamiento de El Ejido, bajo el lema 'No más miedo, no más silencio', ha diseñado una completa programación para educar en la igualdad de género.

Las actividades han contado con una tradicional ruta urbana contra la violencia de género. Tuvo lugar el 23 de noviembre a las 10.00 horas. El punto de salida fue en el Parque Municipal y el de llegada fue el Parque de las Familias del municipio. La extensa programación que ha realizado la localidad culminará con el acto principal que se llevará a cabo mañana, en la entrada del Auditorio. Allí se leerá un manifiesto contra la violencia hacia la mujer y se rendirá homenaje a las mujeres y menores asesinados.

La agenda en Adra incluye una exposición en el Auditorio 'Ciudad de Adra' que podrá visitarse desde las 17.00 horas hasta las 22.00 horas. Finalizará el 1 de diciembre. Este martes, 25 de noviembre, es, como en los demás municipios, cuando se lea un manifiesto. Para finalizar, el 28 emitirán un coloquio, por la mañana, en el Centro de Interpretación de la Pesca y, por la noche, será el cierre con una lectura dramatizada.

El municipio de Vera, un año más, sigue conmemorando este día con un conjunto de actividades para todos sus habitantes. Los más pequeños ya han recibido charlas y, para la ciudadanía en general se han realizado talleres durante el mes de noviembre en el Centro de la Mujer de Vera. El acto institucional es este 25 de noviembre a las 12 horas en el Cine Teatro Regio con el objetivo de que el municipio avance hacia una sociedad más justa, libre y sin violencia.

Dalías también ha realizado actividades. En este municipio han empezado por los más pequeños que recibieron un taller-merienda el 21 de noviembre. 'Que no te corten las alas' se ejecutó con el objetivo de fomentar la igualdad desde edades tempranas a cargo de la Asociación de Mujeres Dalayat. Este lunes fue el turno de los 'Cuentos para la igualdad', con una actividad en el CEIP Luis Vives con dos pases: a las 10.00 horas y a las 12.15 horas.

El pueblo celebrará el acto central este martes con la tradicional puesta de lazos y la lectura del manifiesto institucional en la plaza Cristo de la Luz, a las 10 horas con la actuación musical de Rocío Zamora y Raúl Campos a la guitarra. Esta programación continuará durante diciembre con talleres de sensibilización en el IES Ciudad de Dalías.

En Cuevas del Almanzora ya han colocado pancartas de sensibilización y han iluminado edificios municipales como parte del proyecto de reivindicación. El 22 de noviembre se hizo un taller familiar en el Parque del Recreo a las 11.30 horas dirigido a las familias para customizar bolsas, camisetas, gorras, chapas y espejos contra la violencia de género. Al día siguiente, el 23 de noviembre, se celebró un concierto llamado 'Ellas, la fuerza de tu voz' en el Teatro Echegaray a las 19 horas.

A todo ello se sumó ayer una obra de los alumnos del instituto IES Jaroso en el Teatro Echegaray y un taller, 'Detectives contra la violencia de género', para los alumnos de primaria que, además, se repetirá los días 26, 27 y 28 de este mes. Para los habitantes de todo el pueblo, el 25 de noviembre se impartirá, de 10.00 horas a 12.00 horas, un taller de violencia vicaria. Media hora después, comenzará la lectura del manifiesto.

En el Pulpí también ha empezado el proyecto de concienciación que seguirá más allá del acto institucional de este 25 de noviembre. Y, a las 18 horas impartirán una clase de sensibilización con el alumnado de Educación Secundaria para adultos del IES Mar Serena. Durante la jornada siguiente instalarán un puesto informativo en el mercadillo, y el 29 de noviembre se realizará una representación teatral a las 20.00 horas en el espacio escénico Pulpí.

Estas programaciones continuarán durante el mes de diciembre con talleres educativos sobre sexualidad, puntos de información para la ciudadanía, teatros, musicales y muchos más planes pensados para fomentar la concienciación y hacer que la reivindicación persista todos los días del año.

El programa del 25-N en Almería capital

El Ayuntamiento de Almería ha programado este lunes en el IES El Alquián, charlas sobre violencia de género con la Asociación Cultural de Mujeres 'Naquial'. Además, en el Centro de la Mujer 'Los Molinos', homenaje a las víctimas, con 'Canción sin miedo', exposición de zapatos rojos y la instalación de un Banco Rojo con lema 'Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran'. Por último, a las 17 horas, en Asempal, se ha llevado a cabo la jornada '¿Miras o ves? Saber identificar la violencia contra la mujer' con ALMUR (Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería).

El día central de las conmemoraciones, este martes, se han programado tres actividades. A las 11 horas, en la plaza de la Constitución: lectura de la Declaración Institucional elaborada en el seno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, y actuación musical por alumnado del IES Maestro Padilla; de 9 a 14.30 horas, en Rambla Obispo Orberá, delante del Mercado Central, se instala un Punto Violeta con reparto de lazos violetas; y, además, se iluminarán fuentes ornamentales y edificios municipales en color violeta para visibilizar este día.

Este miércoles concluye la programación con las dos últimas actividades: a las 16.30 horas, en el Edificio Espacio ALMA: jornada 'Más allá del clic; pornografía, violencia sexual y cómo protegernos' con la Asociación GEA de Mujeres Corporativistas Agroalimentarias. A las 19.30 horas, en el Centro de la Mujer Terriza: nueva jornada 'Tú móvil como herramienta contra la Violencia de Género' con la Asociación de Mujeres Juristas.