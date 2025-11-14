Actividades en Vithas Almería para concienciar sobre diabetes

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, los hospitales Vithas de Andalucía van a concienciar sobre la ... creciente prevalencia de esta enfermedad y la importancia de su prevención y correcto manejo.

La firma hospitalaria ha explicado que los hospitales Vithas Xanit Internacional, Vithas Granada y Vithas Almería instalarán una mesa informativa donde el personal de enfermería realizará pruebas gratuitas de glucemia y ofrecerá consejos de prevención.

El director de enfermería de Vithas Almería, Israel González, ha afirmado que «con esta iniciativa se persigue concienciar sobre la importancia de la detección precoz y la prevención de esta enfermedad». También ha destacado que estas acciones permiten «detectar valores alterados y derivar a los pacientes para seguimiento médico». Por su parte, Juan Manuel Gámez, director de enfermería del Hospital Vithas Granada, ha subrayado la necesidad de fomentar la conciencia social sobre esta enfermedad «silenciosa pero cada vez más prevalente».

Con ello, ha recordado que Vithas Granada y Fundación Vithas son patronos y coordinadores científicos de la cátedra ReceDxT de la Universidad de Granada, cuyo objetivo es desarrollar un prototipo de inteligencia artificial para mejorar la prevención de la diabetes tipo 2.

Los especialistas de los hospitales Vithas en Andalucía abordan la diabetes desde diferentes perspectivas, subrayando la importancia de un enfoque multidisciplinar y personalizado. El doctor Rida Nagib Raya, jefe del servicio de Endocrinología del Hospital Vithas Málaga, ha destacado los avances de la monitorización continua de glucosa a través de dispositivos, que permiten a los pacientes optimizar sus decisiones sobre alimentación y actividad física, mejorando el control glucémico y reduciendo complicaciones.

Desde el Hospital Vithas Sevilla, el especialista en endocrinología, el doctor Cristóbal Morales ha subrayado la importancia de la detección precoz. «Identificar la diabetes en sus fases iniciales permite intervenir de forma más eficaz, evitando complicaciones graves», ha dicho el especialista. Además, el equipo de Endocrinología y Nutrición, EndoCM, liderado por el doctor Morales, trabaja con terapias innovadoras para un manejo más eficaz y personalizado.

El doctor Diego Fernández, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Vithas Xanit Internacional, ha recordado que «una alimentación equilibrada y el ejercicio físico regular son pilares clave para prevenir la diabetes tipo 2». «Adoptar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, junto con ejercicio moderado diario, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar el peso corporal», ha añadido.

Prevención y diagnóstico precoz

El Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para recordar que la prevención, el diagnóstico precoz y un manejo adecuado son pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, según han explicado desde Vithas, cuyos hospitales han reafirmado su «compromiso con la salud de sus pacientes, ofreciendo una atención integral y personalizada para afrontar este desafío de salud pública».

La diabetes mellitus es una patología crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y cuya incidencia ha aumentado de forma alarmante en las últimas décadas, según han explicado.

Según los datos recogidos por Vithas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas que viven con diabetes ha crecido exponencialmente, pasando de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022. «Las proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) indican que para 2050, aproximadamente uno de cada ocho adultos, lo que representa unos 853 millones de personas, vivirá con diabetes, un aumento del 46 por ciento», han añadido.

En esta línea, han recalcado que España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes en Europa, afectando al 10,3 por ciento de la población adulta, es decir, más de cinco millones de personas. Este incremento se atribuye a diversos factores, como el envejecimiento, los cambios en los estilos de vida, el aumento de la obesidad y la dieta no saludable.

La diabetes no controlada puede provocar complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera y amputaciones, lo que subraya la necesidad urgente de estrategias de prevención y detección temprana. En este contexto, la educación y la concienciación son fundamentales.