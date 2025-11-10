Estas son las actividades económicas con mejores perspectivas de empleo en Almería

El Informe del Mercado de Trabajo en Almería 2025 expone una serie de datos y tendencias que dan una visión clara del futuro del empleo ... en la provincia. El horizonte se presente estable y con señales de crecimiento en varios sectores clave, según el Modelo de Buenas Perspectivas elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este modelo analiza la evolución de las contrataciones y afiliaciones a la Seguridad Social a corto y largo plazo, identificando aquellas actividades económicas que mantienen una tendencia positiva sostenida y excluyendo las de escasa relevancia cuantitativa.

Entre las diez actividades económicas con mejores perspectivas de empleo destacan, una vez más, los sectores tradicionales de la economía almeriense, junto a otros emergentes vinculados a la innovación tecnológica y los servicios especializados.

Las actividades que encabezan el ranking son la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas, las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

Más allá de eso, también en los primeros puestos están las actividades sanitarias, la reparación e instalación de maquinaria y equipo, actividades administrativas de oficina y auxiliares a las empresas, actividades de construcción especializada, servicios de comidas y bebidas y actividades jurídicas y de contabilidad.

Entre todas las actividades analizadas, solo la agricultura y las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento presentan una evolución positiva en todos los indicadores clave del empleo. Es decir, registran un aumento tanto en el número de personas afiliadas a la Seguridad Social como en la cantidad de centros de trabajo activos, y además muestran una variación interanual al alza, lo que confirma un crecimiento sostenido y estable a lo largo del tiempo. En un territorio como Almería, donde el campo sigue siendo el principal motor económico, este resultado reafirma su papel esencial en la creación de empleo estable.

La informática y los servicios técnicos, sectores en auge

Los sectores tecnológicos y profesionales también ganan peso en la economía provincial. El informe destaca especialmente a Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, que lidera el crecimiento esperado en afiliación, seguida de otras actividades profesionales, científicas y técnicas

Este avance revela una diversificación progresiva del mercado laboral almeriense, que amplía su base más allá del campo y la hostelería hacia ámbitos de mayor cualificación vinculados a la digitalización, la innovación y la gestión empresarial.

El informe del SEPE, radiografía del empleo provincial

El Informe del mercado de trabajo de la provincia de Almería 2025, elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, constituye una de las principales herramientas para conocer las tendencias del mercado laboral. Este organismo, con presencia en todas las provincias españolas, recopila información actualizada sobre empleo, contratación, ocupaciones y evolución demográfica.

Los datos se obtienen a partir de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el ICEX, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), la Asociación de Empresas Constructoras (SEOPAN) y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, entre otros.

El informe concluye que Almería cuenta con un mercado laboral que tiende a diversificarse y con buenas perspectivas de crecimiento, donde la agricultura seguirá siendo un pilar fundamental, pero compartiendo protagonismo con sectores emergentes como la informática, los servicios técnicos, la sanidad y las actividades deportivas.