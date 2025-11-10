Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La agricultura sigue creando una gran parte del empleo en la provincia de Almería.

Estas son las actividades económicas con mejores perspectivas de empleo en Almería

La agricultura, la informática y las actividades deportivas se perfilan como los motores del crecimiento laboral en la provincia, según el SEPE

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

El Informe del Mercado de Trabajo en Almería 2025 expone una serie de datos y tendencias que dan una visión clara del futuro del empleo ... en la provincia. El horizonte se presente estable y con señales de crecimiento en varios sectores clave, según el Modelo de Buenas Perspectivas elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este modelo analiza la evolución de las contrataciones y afiliaciones a la Seguridad Social a corto y largo plazo, identificando aquellas actividades económicas que mantienen una tendencia positiva sostenida y excluyendo las de escasa relevancia cuantitativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rambla de San Antonio se inaugurará antes de la llegada de Navidad
  2. 2 El Hospital Universitario Poniente fomenta una consulta de Prehabilitación Quirúrgica
  3. 3 Reabierto al tráfico en la A-7 en Aguadulce tras el accidente que implicó a siete vehículos
  4. 4 El PSOE exige la reforma integral urgente del CEIP Jesús de Perceval
  5. 5 La III edición de Juvealmería reúne a más de 3000 jóvenes en Roquetas
  6. 6 El alcalde de La Mojonera anuncia cuando será la charla informativa anual con los vecinos
  7. 7 El partido del Almería en Ceuta se suspende
  8. 8 Una revista de viajes dedica un reportaje a Almería: «La provincia más infravalorada de España»
  9. 9 El acusado de causar disturbios en Semana Santa en Pescadería se enfrenta a cárcel y expulsión del país
  10. 10 Evacuado al hospital tras caer accidentalmente desde un tercer piso en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estas son las actividades económicas con mejores perspectivas de empleo en Almería

Estas son las actividades económicas con mejores perspectivas de empleo en Almería