Más de 30 actividades en diez 'terroríficos lugares' protagonizarán la Noche en Negro en Almería La cita cuenta con tres pasajes del terror o el tributo a 'Héroes del Silencio', entre otras

Almería vivirá su noche más terrorífica, pero también más divertida, el próximo 31 de octubre con motivo de una nueva edición de la Noche en Negro, una de las citas sociales, culturales y, como no, comerciales más esperadas por grandes y pequeños. El antiguo Archivo Municipal de las Casas Consistoriales ha sido escenario de la presentación de este evento que tiene el claro objeto de ayudar al tejido empresarial almeriense en una jornada que año tras año supera las expectativas.

Las actividades arrancarán a las seis de la tarde y finalizarán a las doce de la noche. En total, serán más de seis horas de ocio y entretenimiento en un total de diez 'terroríficos lugares' repartidos por el centro y varios barrios de la ciudad, como El Zapillo, El Alquián, San Vicente o Cabo de Gata.

En la Escalinata de la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) habrá una demostración de danza urbana; una clase de cante moderno y el concierto de guitarra eléctrica 'Menos es más' de Juan Miguel González Viñolo

Por su parte, en Reyes Católicos se disfrutarán de las actividades de Neuroeducamos, todas ellas didácticas e inclusivas y adaptadas a niños con NEAE. Allí, los más pequeños disfrutarán de distintos talleres como el de creación de una mini escoba voladora y el taller de quidditch de calabazas. A las 21.00 horas habrá un 'Dance Challenge' de zombies. En esa misma ubicación se desarrollará la actividad Imanix, construcciones magnéticas y actividades tossit.

En la Plaza San Pedro se realizará el taller de 'Disfrázate reciclando' junto a los talleres infantiles 'Pasándolo de miedo colaborando en casa', mientras que en la Plaza Pablo Cazard habrá un concurso de disfraces con premios para los tres primeros; talleres infantiles; flashmob; pintacaras y un photocall tematizado de Halloween, además de la instalación de diez futbolines con luces led y una actuación musical infantil. Todas estas actividades se desarrollarán de 18.00 a 21.30 horas.

En Plaza Vieja, entretanto, habrá siete puestos de la marca Sabores Almería, y una gran exposición de Playmobil de Halloween, que podrá visitarse desde las 18.00 hasta las 23.30 horas. A las diez de la noche llega uno de los platos fuertes de la programación con el tributo a 'Héroes del Silencio' a cargo del grupo Iberia Sumergida.

Pasajes del terror

Como novedad y a petición de la gente tras el gran éxito de años anteriores, habrá tres pasajes del terror. El primero de ellos, 'Qué suzto', se ubicará en Rincón de Espronceda y estará abierto desde las 18.00 hasta las 20.00 horas. Se trata de un pasaje de terror infantil para niños de hasta 12 años.

El segundo de ellos, 'Penitencia', estará ubicado en el Teatro Apolo y podrá visitarse desde las 19.00 hasta las 00.00 horas. Está recomendado para adolescentes y adultos. Por último, en el Paseo de Almería número 7 se ubicará el tercer pasaje del terror, 'La Llorona', también de 19.00 a 00.00 horas. La entrada a todos ellos será totalmente gratuita.

Espacios museísticos

Una vez más, todos los espacios museísticos del centro de la ciudad podrán visitarse de manera gratuita en horario de 20.00 a 00.00 horas. En concreto, tanto almerienses como visitantes podrán ver las distintas exposiciones del Museo Doña Pakyta, Museo de la Guitarra Antonio de Torres, Casa del Poeta José Ángel Valente, Centro de Interpretación Patrimonial, Aljibes Árabes y Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí.

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) permanecerá abierto hasta las 00.00 para su visita con entrada gratuita. Además, realizarán la performance 'Secretos de Alcoba con Miss Beige' en horario de 21.00 a 22.30 horas

Por su parte, en el Museo de Realismo Contemporáneo (Murec), se proyectará la película de terror 'El Gabinete del Doctor Cagliari' musicada en directo por Liborio López Gonzálvez. La actividad será gratuita, sin reserva previa, hasta completar aforo y se celebrará en el salón de actos de este museo.

Halloween en los barrios

Un año más los barrios también se han sumado a la celebración de esta Noche en Negro. Así, en El Zapillo, la Asociación de Comercios, Empresarios y Profesionales organiza el próximo día 30 este evento, el cual incluirá un concurso de calabazas, pasaje del terror, música e instalación de una barra para amenizar el ambiente desde las 17.00 horas.

En El Alquián, la Asociación de Comerciantes y Empresarios organiza su Noche en Negro el día 31 con pasacalles, espectáculo de magia y concurso de disfraces. La fiesta arrancará a las 17.30 horas.

En San Vicente, su Asociación de Comerciantes organiza el día 31 de octubre un scape room denominado 'Encarcelados' desde las 19.00 hasta las 22.00 horas.

En Cabo de Gata, la Asociación de Comercios, Empresarios y Profesionales instalará puestos portátiles para el desarrollo de talleres de cocina, máscaras y calabazas con animación musical de Halloween en la Plaza de la Iglesia. Será el día 25 desde las 16.30 horas.

Por último, la Asociación de Comerciantes 'Almería Centro' organiza el día 30 el espectáculo denominado 'Atrapados en Halloween', a partir de las 19.00 horas en la calle Aguilar de Campoo, junto al Mercado Central.

Colaboración de las administraciones

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presentado este miércoles la edición acompañada de los ediles de Comercio y de Promoción de la Ciudad, Lorena Nieto y Joaquín Pérez de la Blanca, respectivamente así como el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez y el delegado de Empleo de la Junta en Almería, Amós García.

La regidora ha destacado «el extenso programa de actividades para pasarlo de miedo» y ha agradecido «la colaboración, un año más, de la Junta de Andalucía y de Diputación para dar más brillo a la noche más negra y terrorífica del año, donde el protagonismo estará compartido entre nuestros bares y comercios y el amplio catálogo de propuestas».

Por su parte, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha señalado que «Sabores Almería vuelve a estar presente en una cita muy especial para la ciudad y lo hará en la Plaza de la Constitución con siete empresas, demostrando la gran calidad que tiene la gastronomía almeriense». Además, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha felicitado al Ayuntamiento de Almería por la organización de «esta actividad con un impacto tan positivo en la ciudad, que dinamiza el comercio local y llena de vida las calles del centro».