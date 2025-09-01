Desde actividades culturales hasta eventos académicos, el próximo curso en UNED Almería promete ser uno de los más dinámicos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:44 Compartir

Desde UNED Almería, María del Carmen Pérez, la nueva directora del centro continúa con la labor de su predecesor, José Jesús Gázquez, en dar la oportunidad a los almerienses de que puedan comenzar o continuar sus estudios en la Universidad, con la oferta de estudios superiores que ofrece la UNED, añadiendo una amplia oferta de actividades de extensión universitaria en que poder desarrollarse profesionalmente en diversos sectores.

Cursos de nivelación

Como cada año, al comienzo del curso académico se impartirán los cursos de nivelación, enfocados principalmente a los alumnos que se incorporan al curso de acceso para mayores de 25 o 45 años, teniendo 3 especialidades: Matemáticas, Lengua y comentario de texto, siendo estos cursos gratuitos.

Técnicas de Estudio Autorregulado

UNED Almería sigue apostando por el curso de técnicas de estudio, el cual está enfocado en mostrar a los alumnos de UNED Almería las características y exigencias del modelo educativo de la UNED, familiarizándose con las comunidades virtuales de aprendizaje, la condición de estudiante presencial/distancia, la metodología UNED, las estrategias de aprendizaje y el sistema de evaluación en la UNED.

XLII Edición de Práctica Jurídica Procesal

En la cuadragésimo segunda edición de los cursos de práctica jurídica se impartirán cuatro cursos, Civil, Laboral, Administrativa y Penal, en los que se ofrece a los alumnos una formación en técnicas de actuación procesal en dichos ámbitos y mejorar la capacitación profesional de los futuros profesionales del Derecho, mediante el conocimiento del marco jurídico y del entorno real, contando con profesionales del primer nivel para cada especialización.

III Jornadas Tráfico, Seguridad Vial y Medicina Legal

En la 3ª edición de dicho curso, se realiza un análisis jurídico de las situaciones mas relevantes den materia de tráfico, seguridad vial y medicina legal, con conferencias como «La delimitación entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal».

V Simposio internacional de actualización en ciencias jurídicas: el control de la administración y la garantía de los derechos.

UNED Almería, celebra la quinta edición del Simposio Internaciones de actualización en Ciencias Jurídicas, el cual reúne a profesional del sector tanto a nivel nacional, como magistrados del tribunal constitucional, como de otros países como Reino Unido o Dinamarca.

La oferta de cursos de extensión universitaria podría ampliarse en los próximos meses, por lo que se recomienda a los interesados consultar regularmente la página web oficial de la universidad, www.unedalmeria.es.