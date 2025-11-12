Estas son las actividades en Almería por el Día del Patrimonio

Almería se une este 16 de noviembre al Día Internacional del Patrimonio Mundial, una efeméride promovida por la UNESCO para conmemorar la firma de la ... Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, suscrita en 1972. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger y conservar los sitios con un valor excepcional para la humanidad, desde monumentos y conjuntos arquitectónicos hasta paisajes culturales o lugares arqueológicos.

Con motivo de esta fecha, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha diseñado una programación especial que se desarrollará entre el 14 y el 16 de noviembre en museos, conjuntos culturales y enclaves patrimoniales de toda Andalucía. En el caso de Almería, las actividades se concentrarán en dos de sus principales referentes, la Alcazaba y el Museo de Almería.

La Alcazaba: patrimonio en imágenes

El Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería, uno de los bienes andaluces incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ofrecerá dos propuestas enmarcadas en las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025 (JEP 2025).

La primera será la pieza video-escénica 'En Vela. Partitura para un sueño', una creación audiovisual inspirada en el Muro de la Vela que propone un viaje sensorial por la historia de este lienzo de muralla cargado de siglos y simbolismo. La proyección tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo (250 personas), y está recomendada a partir de los 15 años.

El domingo 16, a las 10:00 horas, se celebrará el taller fotográfico 'Miradas fotográficas a la Alcazaba de Almería: documentación y creación', en colaboración con la Asociación El Cabo en Fotos. La actividad, dirigida al público general y con un aforo limitado a 30 personas, invitará a los participantes a captar con su cámara la riqueza arquitectónica y patrimonial del conjunto monumental desde su propia mirada artística.

El Museo de Almería: historia, arte y creatividad

El Museo de Almería también se suma a la conmemoración con una programación que combina divulgación histórica y actividades didácticas. El viernes 14 de noviembre, a las 19:00 horas, el público podrá participar en una visita comentada a la exposición temporal Ciudad de Muertos. Viaje a la necrópolis romana de Carmona.

La cita estará guiada por Tania Fábrega, directora del museo y comisaria de la muestra, y permitirá conocer de primera mano los hallazgos arqueológicos y el enfoque expositivo. La actividad tiene aforo limitado a 30 personas e inscripción previa a través del portal 'Reserva tu visita'.

El sábado 15 de noviembre, a las 10:00 horas, el museo propone el taller infantil 'Bonsor y el castillo de la luna', dirigido a niños de entre 8 y 12 años. A través de la figura del arqueólogo y pintor Jorge Bonsor, los participantes descubrirán su legado y se convertirán en pequeños exploradores del pasado mediante ejercicios de escritura creativa e ilustración. La inscripción es gratuita y el aforo está limitado a 15 plazas.

Una celebración mundial con sello almeriense

Además de las actividades locales, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico celebrará un encuentro abierto para presentar los avances del proyecto 'WHATS-UP: Innovación metodológica para la evaluación de impacto en bienes del patrimonio mundial'.

En Almería, las propuestas culturales pretenden reforzar la conexión de la ciudadanía con su entorno histórico y artístico. Una oportunidad para redescubrir el valor de los espacios que forman parte del legado común y, al mismo tiempo, celebrar la riqueza patrimonial que hace de esta provincia un referente cultural.