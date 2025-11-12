Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Alcazaba de Almería ofrecerá dos actividades en el Día del Patrimonio.

Estas son las actividades en Almería por el Día del Patrimonio

La Alcazaba y el Museo de Almería acogen propuestas culturales y talleres gratuitos del 14 al 16 de noviembre para celebrar esta efeméride

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

Almería se une este 16 de noviembre al Día Internacional del Patrimonio Mundial, una efeméride promovida por la UNESCO para conmemorar la firma de la ... Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, suscrita en 1972. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger y conservar los sitios con un valor excepcional para la humanidad, desde monumentos y conjuntos arquitectónicos hasta paisajes culturales o lugares arqueológicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

