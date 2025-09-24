El Acebuche reconoce a los funcionarios por «la inserción social» de los presos El subdelegado del Gobierno preside el acto de entrega y reconocimientos en el Día de las Instituciones Penitenciarias

A. M. Almería Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:31

El Centro Penitenciario 'El Acebuche' ha acogido el acto de entrega de reconocimientos con motivo de la celebración del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, acompañado por el director del centro, Nahum Álvarez, ha presidido el acto al que han asistido autoridades provinciales, civiles y militares, así como distintas entidades y asociaciones que han sido reconocidas por el centro.

Martín ha destacado «la importante labor que realizan los funcionarios de Instituciones Penitenciarias por la reinserción social de las personas privadas de libertad para garantizar que puedan, una vez cumplida la pena, vivir en sociedad y dentro de nuestros valores de convivencia». Así, el subdelegado ha expresado «el profundo agradecimiento a todo el personal de Instituciones Penitenciarias porque vuestra labor es una pieza clave para la convivencia democrática, para la seguridad y para la Justicia con mayúsculas».

En su intervención, también ha dirigido unas palabras para las personas internas a quien ha deseado que «cuando llegue el momento de recuperar vuestra libertad, podáis hacerlo con la serenidad y la confianza necesarias para reintegraros plenamente en la sociedad».

Además, ha enumerado a las personas y entidades reconocidas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a los funcionarios y funcionarias que cumplen 25 años de servicio como ejemplo de compromiso y dedicación, así como a los colaboradores externos que aportan su talento y generosidad. Martín ha expresado su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que cooperan para garantizar la seguridad y el orden, a los medios de comunicación que difunden la importancia de este trabajo y a todos los trabajadores penitenciarios de este centro que mantienen vivo su espíritu de servicio público.

De igual forma, el director del centro penitenciario de Almería, Nahum Álvarez Borja, ha destacado y felicitado «a todos los funcionarios y personal laboral del centro, de forma especial a quienes pasan a la jubilación, a quienes han cumplido 25 años de servicios y de forma general a todos quienes forman parte de esta institución».

También se ha referido a la importancia de la colaboración institucional «como elemento fundamental para conseguir los objetivos que nos marca nuestra legislación como son las autoridades judiciales y Fiscalía, a la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía a través del IAM y el Hospital Universitario Torrecárdenas, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, instituciones que han sido reconocidas por el centro en el acto conmemorativo». Junto a estas instituciones también en el acto celebrado esta mañana se ha reconocido a la Oficina de Extranjería de Almería de la Subdelegación del Gobierno.

En la entrega de los reconocimientos han participado el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, el concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, y la presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, Soledad Jiménez de Cisneros Cid.

Reconocimientos

Por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha concedido la medalla de bronce al mérito social penitenciario a la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Almería por su estrecha colaboración con la institución, el apoyo moral y humano a la población reclusa y la medalla de bronce al mérito penitenciario al funcionario José Francisco Pérez en reconocimiento a su dedicación profesional, implicación y eficacia dentro del centro. También la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha concedido una mención honorífica a José Luis Martínez Gabín en reconocimiento a su dedicación profesional y eficacia en el centro, una mención honorífica a Isabel Cerezo por su labor en la habilitación del centro y una tercera mención honorífica a Pedro Arres por su dedicación profesional, e implicación como educador en el centro.

Tras la entrega de los reconocimientos y las intervenciones de las autoridades se han realizado actuaciones musicales protagonizadas por los internos del Centro Penitenciario almeriense. Durante esta semana y con motivo de la celebración del Día de la Merced se desarrollan de forma paralela distintas actividades como exposiciones con los trabajos realizados por los propios internos e internas.

