El Acebuche celebra el 25N con una semana de actos contra la violencia de género

El Centro Penitenciario de Almería desarrollará a lo largo del mes de noviembre un completo programa de actividades con motivo del Día Internacional para la ... Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). Las propuestas, organizadas por el Equipo de Trabajo de Igualdad, pretenden fomentar la reflexión, la sensibilización y el compromiso de toda la comunidad penitenciaria frente a la violencia de género.

El programa comenzará el 14 de noviembre, con la inauguración de la exposición fotográfica 'Quien te quiere, te respeta' cedida por el Ayuntamiento de Almería y en la que participará la concejala del Área de Familia, Inclusión e Igualdad. Posteriormente, se constituirá un Punto Violeta en el centro, con la presencia del subdelegado del Gobierno en Almería.

Entre los actos más destacados figura la proyección del docudrama 'Concha Robles. El precio de la libertad', prevista para el 19 de noviembre en el Salón de Actos, con la asistencia de su director y productor ejecutivo, seguida de un debate con internos y personal.

El 24 de noviembre se inaugurará la muestra 'Todos los Géneros son Humanos, la Violencia los Deshumaniza', elaborada por internos e internas, junto con un mural colaborativo 'Mujer de Cabello con Mariposas' en uno de los pasillos centrales.

El 25 de noviembre, fecha central de la conmemoración, se celebrará una gincana por la igualdad en el campo de deportes del centro y un taller de sensibilización 'Igualdad en Construcción' en el CIS de Almería. Las actividades continuarán con una jornada de formación organizada por la Subdelegación del Gobierno, representaciones teatrales, lecturas de manifiestos, videofórums, talleres de cuentacuentos y acciones educativas en las aulas, además de la visita del CEPer Retamar a las exposiciones instaladas. Asimismo, en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), el próximo lunes 17 de noviembre a las 11:00 horas se proyectará la película 'Enemigos' en el Salón de Actos del centro, con la participación de su director, productor y dos de los actores protagonistas.