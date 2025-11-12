Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Acebuche celebra el 25N con una semana de actos contra la violencia de género

El programa incluye exposiciones, talleres y la proyección de la película 'Enemigos' dentro del Festival Internacional de Cine de Almería

R. I.

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:13

El Centro Penitenciario de Almería desarrollará a lo largo del mes de noviembre un completo programa de actividades con motivo del Día Internacional para la ... Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). Las propuestas, organizadas por el Equipo de Trabajo de Igualdad, pretenden fomentar la reflexión, la sensibilización y el compromiso de toda la comunidad penitenciaria frente a la violencia de género.

