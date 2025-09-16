El acceso del puerto de Almería a la A-7 concluirá el último día de octubre Así lo ha anunciado la presidenta de la APA al secretario de Estado de Transportes durante una visita al área de actuación y al Cable Inglés

Ya hay fecha para la conclusión de las obras que la Autoridad Portuaria de Almería está llevando a cabo para conectar este recinto con la autovía A-7. Así lo ha informado durante la visita institucional, este martes, del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, a los trabajos que se están llevando a cabo para posibilitar el acceso directo desde la N-340. Una visita en la que, además, ha recorrido el cargadero de mineral, conocido como el Cable Inglés y declarado Bien de Interés Cultural, que la APA abrió a la ciudad en 2023 y que será objeto de una nueva fase de restauración financiada por el 2% Cultural de los ministerios de Cultura y Transportes.

Respecto a la mejora de la comunicación terrestre con el puerto de Almería por poniente, la presidenta de la APA ha trasladado al secretario de Estado que la intervención correspondiente a la reordenación de los viales internos hacia la zona comercial y la nueva entrada directa al puerto, que permitirá aumentar y diversificar el tráfico de mercancías a la vez que descongestionar de vehículos pesados la rotonda del barrio de Pescadería, está en su recta final.

Esta actuación, en la que la autoridad portuaria ha invertido cerca de 2,8 millones de euros, culmina su plazo de ejecución el próximo 31 de octubre y, desde esta semana y hasta la fecha de fin de obra, acometerá el asfaltado de distintas zonas afectadas, además de la renovación del firme de la entrada al puerto y la aplicación de la capa de rodadura del área.

La nueva entrada al puerto para vehículos pesados enlazará con la conexión directa del puerto de Almería con la autovía del Mediterráno, la A-7, cuya redacción de proyecto de trazado y construcción tendrá que estar culminada el próximo verano, después de que el Ministerio de Transportes la adjudicase en junio de 2024 y formalizase el contrato al mes siguiente, con un plazo de dos años.

Soto ha pedido, en este sentido, a Santano celeridad a la hora de licitar la obra el próximo año, con el proyecto ya redactado y la entrada directa desde la N-340 operativa.

La presidenta ha recordado, asimismo, al secretario de Estado el compromiso adquirido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en agosto del pasado año, cuando visitó el puerto y señaló su objetivo de impulsar la culminación del nuevo acceso desde la A-7. «La conexión directa del Puerto de Almería con la A-7 es una demanda histórica de la APA, la comunidad portuaria y también de la ciudad de Almería, que contribuiría al crecimiento económico y de empleo en la provincia. Por lo que, con el proyecto redactado y la entrada directa desde la N-340 ya ejecutada, hay que resolver esta prioridad para Almería haciendo realidad el proyecto que ha sido consensuado por todas las administraciones implicadas», ha señalado Soto.

Visita al Cable Inglés

El secretario de Estado de Transportes ha visitado también, junto a la presidenta de la APA, el Cable Inglés. Durante el recorrido, Rosario Soto le ha comunicado que la Autoridad Portuaria de Almería está actualmente redactando los pliegos para la ejecución del proyecto correspondiente a la tercera fase de rehabilitación del cargadero de mineral, que será financiado a través del 2% Cultural, programa de la Administración General del Estado para conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España.

La intervención consistirá en el tratamiento de reparación de las cabezas de los pilotes, el refuerzo de las vigas de arriostramiento y de las cartelas de enlace y la renovación del sistema de conservación y protección de la estructura del muelle.

La previsión de la APA es licitar la obra a finales de año, con un presupuesto estimado de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.