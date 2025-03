El acceso Norte a Almería vuelve al punto de partida para encajar las obras del Nudo de Viator

M. C. C. M.

El acceso Norte a Almería desde las autovías A-7 y A-92 ha vuelto a la casilla de salida. La Junta de Andalucía se ha visto obligada a rehacer el proyecto para poder encajarlo al Nudo de Viator que está ejecutando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y se encuentra nuevamente en la fase administrativa, a expensas de la autorización ambiental del Gobierno de España.

Así lo ha trasladado este martes la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Almería, Dolores Martínez, que ha explicado que, cuando el Ministerio de Transportes elaboró esta gran obra para conectar mejor ambas autovías, no tuvo en cuenta el proyecto en el que la Junta de Andalucía venía trabajando desde 2008 y que llegó a contar con hasta seis alternativas posibles.

No fue, sin embargo, hasta el año 2017 que se concretó la mejor de ellas y se adjudicó su redacción a la UTE formada por Finwe, Fhecor, VSIng 2016, SL por 112.890 euros.

Según ha expuesto la delegada de Fomento, sin embargo, «el Ministerio ha ninguneado a la Junta de Andalucía obviando una parte que debería haber integrado en su enlace, que es la minirrotonda que distribuye a la salida de la A-7 hacia el municipio de Viator y el polígono de La Juaida».

Fue así cómo la Administración autonómica se vio obligada a repensar su proyecto y remitió varias posibilidades al Ministerio de Transportes. «No solamente han sido una o dos», sino que «han sido varias propuestas las que la Junta de Andalucía ha ido elaborando durante ese tiempo, y se ha vuelto a la primera opción en la que, al final, el Ministerio ha visto la más factible».

Ahora bien, ha puntualizado Martínez, «como nos caducó el trámite ambiental, hemos tenido que volver a publicarla». Por ello, ha expresado a IDEAL su asombro por que el parlamentario socialista Mateo Hernández, junto al alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores, expusiera la pasada semana que iba a exigir al Gobierno de Juanma Moreno que «de una vez por todas» impulse esta actuación que beneficiará a la capital almeriense, pero también a todo el Área Metropolitana de Almería, además de favorecer la conexión con las vías rápidas en dirección a Málaga, Granada y Murcia.

«Queremos expresar nuestro asombro, y la verdad es que nos quedamos un poco absortos con las declaraciones que el parlamentario socialista, acompañado del alcalde de Viator, ha hecho al respecto del proyecto del acceso Norte», ha manifestado, al tiempo que las ha tildado de «deslealtad institucional, sobre todo por parte del alcalde de Viator, porque tenemos documentadas las tres reuniones que hemos mantenido con él, en particular, desde que yo estoy aquí, en la delegación».

La primera, según ha revelado, el 22 de septiembre de 2023, «en una reunión en la Delegación de Gobierno, incluso con el director general»; la segunda, el 15 de marzo de 2024, cuando «volvimos a tener otra reunión con la delegada de Gobierno y el director general»; y la última, el 18 de octubre pasado, en la Delegación territorial de Fomento, «donde ya le expresábamos que teníamos que volver a publicar en el trámite ambiental de nuevo».

AMartínez le ha caído, por tanto, la queja del alcalde viatoreño como un jarro de agua fría, máxime cuando «se trata de un proyecto que el equipo socialista, en muchísimos años, en casi 40 años, no ha abordado, y que el gobierno de Juan Manuel Moreno aborda desde el primer minuto» en sus compromisos con Almería.

«Todo está documentado, nosotros no nos inventamos nada. Aquí está todo documentado, con planos, con documentos, porque en ese caso, y en este sentido, llevamos cinco años trabajando. Ya el 23 de abril de 2021, la Junta de Andalucía sometió a información pública este proyecto. O sea, se viene trabajando desde el minuto cero para que en 2021, el 23 de abril, ya se tenga ese proyecto en marcha», ha exhortado.

Es más, ha aclarado, la última reunión con el alcalde de Viator «fue para informarle precisamente de eso, de que como había caducado, teníamos que volver a publicarlo por seguridad jurídica». Porque, ha abundado, «nosotros tenemos que actuar también con todos nuestros procedimientos técnicos y jurídicos por seguridad jurídica». Por tanto, ha apuntado la delegada que, una vez se dé vía libre al informe ambiental, «tenemos que terminar el proyecto de construcción».

Cuando ello ocurra, es decir, una vez concluido el proyecto constructivo para desdoblar la carretera A-1000, tendrá que regresar nuevamente al Gobierno para su visto bueno. «Esto quiero que quede muy claro: tiene que volver a someterse al informe del Ministerio», ha señalado, aunque confía en que, con las directrices que «nos dio en abril de 2024, ya este proyecto de construcción sea favorable», de manera que «el Ministerio nos siga dejando trabajar para los andaluces y, en este caso, para un proyecto crucial para la ciudad de Almería, para toda esta comarca y para la provincia».

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda no se ha atrevido, en este sentido, a hablar de plazos para el inicio del acceso Norte: «Porque no depende de nosotros». «No está en nuestra mano. Una vez que terminemos nuestro trabajo, vuelve al Ministerio, y el Ministerio nos informará», ha declarado. Y, en este sentido, ha apostillado que, en el caso de la última propuesta, el Gobierno «tardó muchísimo, prácticamente, si no me equivoco, más de un año en informar, con lo cual, no podemos barajar el tiempo, pero seguimos dando los pasos pertinentes».

Una obra planteada en 2008 que ha duplicado su coste: de 19 a 37 millones de euros

El desdoblamiento de la A-1000, titularidad de la Junta de Andalucía, transcurre entre los términos municipales de Huércal de Almería y Viator. La actuación, que se planteó hace casi dos décadas ya, en el año 2008, cuenta en la actualidad con un presupuesto base de licitación de 37.166.782,74 euros, tal y como ha informado a IDEAL la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez. No obstante, ha puntualizado, el importe del proyecto de construcción «puede variar sobre el de trazado».

La obra, a lo largo de casi cinco kilómetros, incluye también un nuevo puente sobre el Andarax de similares características al actual para continuar duplicando la capacidad circulatoria de esta vía que conectará con la prolongación de la avenida del Mediterráneo y finalizará en el nuevo acceso al Hospital Torrecárdenas.