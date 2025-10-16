El acceso Norte a Almería enciende el debate en el Parlamento tras dos décadas de 'papeleo' El PSOE ha pedido a la Junta explicaciones por la demora del proyecto y esta acusa al Gobierno central de condicionar su inicio, al hacerlo regresar al punto de partida

El proyecto para mejorar el acceso Norte a Almería desde Viator ha cumplido 17 años y, sin iniciar siquiera el movimiento de tierras aún, continúa alzando la voz de los partidos políticos al frente tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España, que son los que tienen la última palabra para su ejecución.

Así ocurrió ayer en el Parlamento andaluz a través de la consejera de Fomento, Rocío Díaz (PP), y del diputado autonómico por Almería José Luis Sánchez Teruel (PSOE), que pidió explicaciones a la responsable de las obras públicas en la comunidad por la demora en la actuación, mientras que esta acusó directamente al Ejecutivo nacional de entorpecer su tramitación.

Primero, el socialista reprochó a la Junta, durante su intervención en la comisión parlamentaria, que no haya iniciado ninguna de las diecisiete obras pendientes en Almería del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma).

Sánchez Teruel advirtió de que, entre las actuaciones no comenzadas, hay proyectos «estratégicos» para el desarrollo de Almería, como son el puerto seco de Níjar y su conexión ferroviaria con el Corredor Mediterráneo, o el acceso Norte a la ciudad de Almería.

Subrayó, en este sentido, que «mientras el Gobierno de España ha avanzado con la línea de Alta Velocidad y con la conexión de la A-7 con la A-92 en Viator, la Junta no ha hecho su parte, puesto que no ha licitado nada en dos legislaturas».

La titular de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se defendió y argumentó, por su parte, que es el Gobierno central el que tiene «condicionados» ambos proyectos, al tiempo que le acusó de «falta de coordinación estatal» para poder avanzar, dado que están pendientes de trámites dependientes del Ministerio de Transportes. Aseguró, no obstante, que a pesar de estos dos ejemplos, el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía «sigue avanzando» en Almería, donde ya se han «ejecutado más de 90 millones de euros» y donde el grado de ejecución «alcanza el 70%».

Incidió Díaz en que está siendo la «falta de coordinación estatal» la que impide a la Junta avanzar tanto en las obras del puerto seco de Níjar como en la remodelación del enlace de Viator, lo que ha ocasionado, según dijo, un retraso de más de cuatro años y ha impedido que la Junta pueda efectuar sus propias actuaciones en el acceso Norte a la capital.

De momento, el proyecto solo posee la autorización ambiental que la propia Junta de Andalucía le otorgó en mayo pasado y se encuentra a la espera de los parabienes que debe otorgarle el Ministerio de Transportes. Además, el Gobierno autonómico ha incidido en que la ejecución de este acceso está condicionada a la finalización de los trabajos que el propio Gobierno está desarrollando en el Nudo de Viator, un proyecto de más de 32 millones de euros que persigue remodelar el enlace entre la A-7 y la A-92.

El Parlamento de Andalucía tuvo conocimiento de este proyecto en el año 2008. La entonces titular de Obras Públicas, Mar Moreno, informó en junio de ese año en la Cámara autonómica de que su consejería se encontraba trabajando en la construcción de un nuevo acceso a la ciudad de Almería a partir de la A-92.

Según recoge la web de la Administración regional, se encontraba entonces en fase de anteproyecto e información pública. La actuación consistía en desdoblar la carretera A-1000, ubicada entre los términos municipales de Viator y Huércal de Almería, así como en la construcción de un nuevo puente sobre el río Andarax de similares características al existente.