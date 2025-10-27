Absuelven a uno de los detenidos por el cultivo de casi 54.000 plantas de marihuana en invernaderos El acusado aseguró que estaba allí recién llegado de Lituania para desempeñar un trabajo que vio anunciado por internet, por lo que se encontraba alojado en una finca

Almería Lunes, 27 de octubre 2025

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto a uno de los acusados de conformar una red criminal que basaba su actividad en el cultivo y venta de marihuana, a la que se intervino en 2017 más de 54.000 plantas ubicadas en invernaderos de Níjar (Almería) en el marco de la operación 'Acantha', una de las mayores desplegadas hasta esa fecha por el Instituto Armado contra el cannabis.

En su sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal señala la ausencia de indicios suficientes para ligar al acusado con el resto de miembros de la trama, en la que se llegó a detener a once personas, cuatro de la cuales ya fueron condenadas a penas de hasta siete años y nueve meses de prisión por estos hechos.

La Sección Segunda rechaza las acusaciones por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal que pesaban sobre el procesado ya que, según indica la resolución judicial, la única prueba «directa» que pesa sobre él es que fue visto cuando «entró momentáneamente» a un invernadero donde había marihuana del que «salió» instantes después «dándose a la fuga al ver a los agentes».

Para el tribunal, estos elementos son «del todo insuficientes» para inferir que el procesado «pudiera tener alguna implicación en la plantación» o en la red que operaba en Almería, Murcia y Alicante conformada fundamentalmente por personas de origen lituano.

El acusado aseguró que estaba allí recién llegado de Lituania para desempeñar un trabajo que vio anunciado por internet, por lo que se encontraba alojado en una finca. El día de los hechos, iba a acompañado por una persona que le dijo de pasar por un invernadero a recoger algo y que fue entonces cuando, al ver que se acercaba la Guardia Civil, su acompañante --que no ha sido identificado-- le dijo que corriera, según su versión.

Más allá del «extravagante» relato de hechos, el tribunal incide en que el testimonio dado por el Jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial «no facilitó ningún indicios o evidencia» de la presunta implicación del arrestado, que fue localizado entre matorrales al poco de perseguirlo.

El sospechoso no aparecía en cuentas bancarias analizadas, ni en transferencias ni como usuario de algún vehículo, toda vez que el propietario de la finca, que la había subarrendado a un extranjero, dijo que el acusado tampoco «le sonaba».

«Dada la escasez probatoria, con mayor motivo concluimos que no hay evidencias que avalen la afirmación de que actuaba de común acuerdo con otras personas a los fines de traficar con marihuana», ataja el tribunal ante la presencia del hombre en la finca en la que se encontraron 22.000 plantas y esquejes de cannabis, entre otros materiales.