El absentismo laboral por enfermedad 'cuesta' en Almería cerca de 390 millones

El absentismo laboral es una de las principales preocupaciones de las empresas. Al menos, así lo puso de manifiesto recientemente el presidente de la Confederación ... Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, Cecilio Peregrín, quien describió este fenómeno como un «factor añadido de presión» –que afecta especialmente a sectores como la industria, los servicios y la construcción– en una misiva dirigida a los empresarios almerienses, en la que realizaba un balance sobre la situación general de la provincia.

Si bien, por definición, el absentismo laboral se produce cuando un empleado falta a su puesto de trabajo debido a cualquier causa, la tendencia actual es vincular este término con aquellos casos en los que existe una baja médica. En España, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) realiza un seguimiento constante y detallado del absentismo laboral por incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), esto es, aquellas que no tienen relación con accidentes o enfermedades laborales.

El 'Informe sobre Absentismo Laboral por Contingencias Comunes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en España de 2018 a 2024', publicado por AMAT en julio de este año, ofrece datos suficientes para esbozar un retrato de la situación concreta de la provincia de Almería, donde, según indica este documento, más de 222.500 personas estaban protegidas por el Sector de Mutuas por Contingencia Común al cierre del año 2024. Entre las andaluzas, Almería es la provincia con el menor incremento, con un 2,76% de diferencia, en número de personas asistidas respecto al año anterior.

El año pasado, se iniciaron en la provincia 48.010 procesos por ITCC, un 6,21% más que en 2023 mientras que el incremento en comparación con los datos relativos a 2018 se eleva hasta el 24,5%, el menor de Andalucía en este mismo periodo, no obstante. En su conjunto, la comparativa de estas siete anualidades revela una diferencia del 46,6% en la comunidad y del 48,2%, en todo el país.

¿Y estas cifras, cómo se traducen en euros? Abunda en ello la AMAT. Y bastante pormenorizadamente. En base a los datos registrados en el informe, se estima que el coste de los procesos de ITCC para el sistema (incluyendo trabajadores por cuenta propia y cuenta ajena) se elevó en 2024 en Almería a 388,7 millones de euros. Solo correspondientes a las mutuas, la cifra se establece en 186,7 millones. En cuanto al coste directo para la empresa, sitúa el documento en 45 millones el importe por la cotización empresarial de los trabajadores cubiertos en la provincia.

En Andalucía, para el Sector de Mutuas, esta cuantía ascendió a 2.323,29 millones de euros, lo que supuso un incremento respecto a 2023 del 14,32% y del 96,73% respecto a 2018. La cuota de mercado que tienen las Mutuas en la comunidad se establece en el 79,50%. En el conjunto del país, por su parte, las bajas iniciadas (5.936.256) representaron un aumento del 4,92% respecto a 2023. Económicamente, se traduce en 18.037 millones, con un incremento interanual del 14,91%.

Por encima de la media está la provincia almeriense en cuanto a la duración de estos procesos, que se eleva a 67,60 días ( más de dos meses) mientras que en Andalucía este mismo dato se sitúa en 50,36 y, en España, en 42,53. En un millar de casos (1.090) se trató de procedimietos abiertos de más de 365 días –a fecha de mayo de 2025, según la AMAT–, lo que multiplica por 2,68 este mismo valor de 2019, cuando eran 407 los casos que se prolongaban más de un año.

La incidencia media de Almería, por su parte, resulta notablemente menor. En 2024, los procesis iniciados por ITCC reflejan una media mensual de 17,98 por millar de trabajadores protegidos, prácticamente la mitad del dato nacional (31,20) y casi diez puntos menos que en Andalucía (26,23). En este caso, la diferencia interanual de Almería es del 3,34%, superior a la de Andalucía (2,17) y España (2,53). Por su parte, la diferencia con 2018 de Almería es la menor de la comunidad.