Retirada de conos en el acceso al Puerto desde la N-340 L.M.C

Abren el acceso directo de la N-340 hacia el Puerto

La nueva carretera, de 270 metros, permitirá la entrada de vehículos y la descongestión de la rotonda de Pescadería

Leticia M. Cano

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

Abren el acceso directo de la N-340 hacia el Puerto de Almería. La carretera, de 270 metros, permitirá la entrada directa de camiones pesados ... hacia las instalaciones portuarias de forma que descongestionará el acceso a la ciudad en la rotonda de Pescadería y reducirá el tráfico en horas puntas y en época estival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

