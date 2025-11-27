Abren el acceso directo de la N-340 hacia el Puerto de Almería. La carretera, de 270 metros, permitirá la entrada directa de camiones pesados ... hacia las instalaciones portuarias de forma que descongestionará el acceso a la ciudad en la rotonda de Pescadería y reducirá el tráfico en horas puntas y en época estival.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la presidenta de la Auditoría Portuaria, Rosario Soto, han inaugurado durante la mañana del jueves la nueva carretera, cuyas obras se iniciaron en enero de este año con un plazo de ejecución de nueve meses, dentro de la Operación Paso del Estrecho. Allí, han celebrado la retirada de conos, por lo que, desde hoy, la carretera está disponible para todos los vehículos.

Conexión A-7

Durante la mañana han recalcado que aún está pendiente la segunda fase que se basa en la conexión de la N-340 con la A-7. Según ha indicado Soto, el Gobierno de España sacó a licitación la redacción del proyecto en el que actualmente están trabajando. «Le pedimos al Gobierno que, una vez redactado el proyecto a final del verano de 2026, saquen con celeridad la licitación de la ejecución de la obra», ha añadido. De esta forma, según ha declarado, podrían cumplir con el compromiso que es «una deuda histórica en Almería desde hace tantísimos años».