Abre sus puertas TiendaClero en pleno centro de la capital: variedad de artículos relacionados con la fe El nuevo comercio religioso, ubicado en la calle Velázquez, 4, arranca con la bendición del obispo y con el objetivo de ofrecer un servicio cercano a la diócesis de Almería

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

El pasado 20 de septiembre de 2025 se inauguró oficialmente TiendaClero Almería, un espacio dedicado a la literatura y a los artículos religiosos en pleno centro de la ciudad (C/ Velázquez, 4). La apertura contó con una jornada marcada por la emoción, la presencia de autoridades civiles y eclesiásticas, y el respaldo de numerosos fieles, sacerdotes y amigos que quisieron acompañar el inicio de este nuevo proyecto.

La inauguración estuvo presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, quien bendijo el establecimiento y dirigió unas palabras de ánimo y esperanza a los presentes. También acudió en representación del Ayuntamiento de Almería la teniente de alcalde María Sacramento Sánchez Marín, quien mostró el apoyo institucional a un proyecto que, según destacó, «busca servir a toda la diócesis».

La apertura reunió a clientes, familiares y miembros de la comunidad cristiana que quisieron compartir el inicio de esta nueva etapa. Para quienes no pudieron asistir, TiendaClero ha difundido un vídeo resumen en redes sociales donde se pueden revivir los momentos más destacados de la jornada.

El establecimiento ofrece una amplia variedad de productos relacionados con la fe: desde libros litúrgicos, catequesis, biblias y textos de espiritualidad, hasta objetos de devoción, imágenes, textiles litúrgicos y artículos para sacerdotes y religiosas.

Una tradición que se renueva

El gerente de TiendaClero Almería, Pablo Peinado, ha explicado recientemente que la iniciativa tiene su raíz en la historia familiar. «El negocio surgió con mi padre, que empezó llevando a los sacerdotes lo que necesitaban: velas, vino, formas… Poco a poco fuimos ampliando y mi hermano Miguel y yo seguimos adelante», relató.

Para Peinado, mantener vivo un espacio como TiendaClero en plena era digital sigue siendo fundamental. «Hoy todo se puede comprar en internet, pero una librería religiosa aporta cercanía y también evangelización. Aquí la gente puede descubrir lo último en espiritualidad, llevarse un libro, encontrar una imagen de su santo o adquirir lo necesario para el día a día de la vida parroquial».

La apertura de TiendaClero supone además recuperar el testigo de la histórica Librería Pastoral de la calle Velázquez, que cerró tras la jubilación de su responsable. «Se cierra una ventana y se abre una puerta: hemos abierto en el mismo sitio, pero renovada y ampliada», señaló el gerente.

Un servicio al alcance de todos

La tienda se presenta como un punto de encuentro para la comunidad cristiana de Almería. Un lugar que, además de céntrico y accesible, es bien conocido ya por numerosos fieles de toda la capital.

Con una oferta variada y un espacio renovado, busca convertirse en referencia tanto de los sacerdotes y religiosos, como de cualquier persona interesada en la literatura espiritual y en los objetos de devoción.

Con esta inauguración, TiendaClero emprende una etapa en la ciudad con el compromiso de ofrecer un servicio cercano, profesional y al servicio de la fe.