La calle Navarro Rodrigo de Almería capital cuenta con un nuevo establecimiento.

Abre una nueva tienda de tecnología y comunicaciones en pleno centro de Almería

Se puede solicitar la reparación de dispositivos, encontrar accesorios y seguros para smartphone, y recibir asesoramiento para reducir la factura de telefonía, entre otros servicios

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 12 de agosto 2025, 18:54

Una empresa especializada en soluciones de tecnología y comunicaciones, inaugura su nueva tienda en la capital de Almería, más concretamente en la calle Navarro Rodrigo. Con una sólida presencia en localidades como El Ejido, Berja y Adra, la compañía, denominada NEKSUS, apuesta ahora por ampliar su oferta y acercarse aún más a los almerienses con este nuevo punto de atención.

Dirigida a particulares y empresas que buscan optimizar y abaratar sus costes en comunicaciones, ofrece un trato profesional y personalizado, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente.

La apertura de esta tienda en pleno centro de la ciudad refuerza el compromiso de esta cadena con la calidad y el servicio cercano, facilitando el acceso a soluciones tecnológicas avanzadas y asesoramiento experto para mejorar la conectividad y eficiencia comunicativa.

Buena experiencia de cliente

El nuevo local ha sido diseñado para ofrecer una experiencia más cómoda y personalizada a sus clientes. Cuenta con puestos de atención personalizada, lo que permite agilizar las gestiones y dedicar más tiempo a resolver dudas o buscar la mejor opción para cada persona. Además, dispone de zonas de exposición donde se muestran los últimos modelos de teléfonos móviles y los productos de las distintas compañías de telefonía con las que trabaja el establecimiento.

Los servicios van más allá de la venta de terminales. Aquí se puede solicitar la reparación de dispositivos, encontrar accesorios y seguros para smartphone, y recibir asesoramiento para reducir la factura de telefonía o elegir el móvil que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente. También ponen a disposición las últimas ofertas de fibra y móvil, así como modelos de marcas líderes.

Además, este establecimiento amplía su propuesta con servicios pensados para el ahorro en el hogar. En el área de energía, asesoran sobre tarifas de luz y gas para que cada cliente pueda optimizar sus facturas sin renunciar a un servicio de calidad. De esta forma, el nuevo local se convierte en un punto de referencia en tecnología y conectividad, al tiempo que ofrece soluciones prácticas para el día a día.

