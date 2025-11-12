Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Odile Fernández. Médica

«El abandono de la dieta mediterránea está detrás del aumento de enfermedades crónicas»

La doctora Odile Fernández compartirá en el espacio Alma las claves de la salud integrativa y el poder del estilo de vida en la prevención del cáncer

David Roth

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:10

La doctora Odile Fernández, médico de familia y divulgadora en salud integrativa, ofrecerá este jueves 13 a las 18:00 horas una conferencia en el ... Edificio Alma de Almería, dentro del ciclo organizado por la Asociación Proyecto Mariposa, dedicada a las terapias complementarias en el tratamiento del cáncer. En su charla compartirá las claves que, junto con los tratamientos convencionales, le ayudaron a superar un cáncer de ovario metastásico diagnosticado hace quince años, así como pautas de prevención y bienestar físico y emocional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

