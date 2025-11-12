La doctora Odile Fernández, médico de familia y divulgadora en salud integrativa, ofrecerá este jueves 13 a las 18:00 horas una conferencia en el ... Edificio Alma de Almería, dentro del ciclo organizado por la Asociación Proyecto Mariposa, dedicada a las terapias complementarias en el tratamiento del cáncer. En su charla compartirá las claves que, junto con los tratamientos convencionales, le ayudaron a superar un cáncer de ovario metastásico diagnosticado hace quince años, así como pautas de prevención y bienestar físico y emocional.

–¿Qué quiere compartir en la conferencia organizada por Proyecto Mariposa?

–Mañana hablaremos de salud desde un punto de vista global. Aunque normalmente mis charlas se centran en pacientes oncológicos, en esta ocasión el público será más amplio. Quiero explicar cómo, cuidando nuestras células con una buena alimentación, ejercicio, descanso y suplementación adecuada, podemos prevenir muchas patologías crónicas. La idea es que todos entendamos cómo pequeñas decisiones cotidianas influyen directamente en nuestra salud.

–Usted es médico y, además, superó un cáncer de ovario metastásico hace ya quince años. ¿Cómo cambió esa experiencia su forma de entender la medicina?

–Completamente. Cuando un médico se ve en la otra orilla, como paciente, la perspectiva cambia por completo. Yo tenía 32 años y un niño pequeño cuando me diagnosticaron. Vivirlo desde dentro me hizo comprender la importancia de acompañar al paciente no solo con tratamientos, sino también con escucha, empatía y esperanza. Después de curarme, decidí dedicarme a compartir todo lo que había aprendido sobre cómo el estilo de vida influye en la enfermedad.

–En sus charlas habla de medicina integrativa. ¿Cómo la definiría?

–La medicina integrativa une lo mejor de la medicina convencional con terapias y hábitos complementarios que han demostrado beneficio. No se trata de sustituir, sino de sumar. En mi caso seguí cirugía y quimioterapia, pero a la vez introduje cambios profundos en mi dieta, en la gestión emocional y en mi forma de vivir. Ese equilibrio ayudó a que mi cuerpo respondiera mejor a los tratamientos.

–La alimentación ocupa un lugar central en su mensaje. ¿Qué papel tiene realmente en la prevención y tratamiento del cáncer?

–La alimentación es clave. Estamos viendo cómo el abandono de la dieta mediterránea tradicional y el aumento del consumo de ultraprocesados, azúcares y aceites de mala calidad están detrás del incremento de enfermedades crónicas. Comer como antes —basando nuestra dieta en vegetales, legumbres, frutas, aceite de oliva, semillas y frutos secos— puede reducir significativamente el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

–Comer bien, sin embargo, se ha vuelto casi un lujo. ¿Cómo afrontamos ese reto?

–Esa es la gran paradoja: comer saludable es cada vez más caro. Las clases sociales con menos recursos son, paradójicamente, las que más sufren obesidad, diabetes o cáncer. Cuidarse no debería ser un privilegio. Por eso también defiendo que las instituciones fomenten políticas que faciliten el acceso a alimentos frescos y saludables.

–Durante su proceso de curación, ¿qué papel jugaron las emociones y la actitud mental?

–Un papel enorme. Durante años no se dio importancia al bienestar emocional del paciente, pero hoy sabemos que influye incluso en la supervivencia. Gestionar las emociones no significa estar siempre feliz, sino aceptarlas, llorar cuando toca y mantener una actitud activa y esperanzada. La mente no cura por sí sola, pero una buena gestión emocional mejora la calidad de vida y ayuda a sobrellevar los tratamientos.

–¿Ha conocido casos de personas que, siguiendo su ejemplo, también hayan superado enfermedades graves?

–Sí, muchos. Llevo más de una década divulgando y he visto cómo pacientes que adoptan un papel activo y aplican estos hábitos logran mejores resultados, menos efectos secundarios y una mejor calidad de vida. Eso es lo que me impulsa a seguir: sembrar esperanza y demostrar que hay margen de acción incluso en los diagnósticos más duros.

–¿Cómo evitar que algunas personas interpreten la medicina integrativa como una alternativa a los tratamientos convencionales?

Eso es fundamental aclararlo. Nunca hablo de sustituir tratamientos. Yo me operé y recibí quimioterapia. Todo lo demás fue un complemento. Hay que ser muy prudentes con la automedicación y asegurarse de que cualquier suplemento o terapia no interfiera con el tratamiento médico. La clave es integrar, no excluir.

–¿Cree que la atención médica actual debería incorporar más prevención y educación en hábitos saludables?

–Sin duda. La medicina debería ser más preventiva. En Atención Primaria no hay tiempo suficiente y la formación médica aún está muy centrada en la parte terapéutica. Necesitamos médicos que enseñen a sus pacientes a cuidarse, no solo a tratar enfermedades cuando ya han aparecido. Los hábitos saludables pueden reducir enormemente la carga de enfermedad en la sociedad.

–Después de quince años, ¿qué le ha enseñado todo este camino sobre la vida y la salud?

–Me ha enseñado a valorar el presente y a vivir con gratitud. El cáncer me cambió la mirada: ahora sé que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino equilibrio físico, mental y emocional. Y que la esperanza y la información también curan.

–¿Qué le gustaría que se lleven las personas que asistan a su conferencia en Almería?

–Que se vayan con esperanza y con información. Que entiendan que siempre hay margen para mejorar nuestra salud, incluso en medio de una enfermedad. Y que el cáncer, lejos de ser una condena, puede ser también un punto de partida para cambiar de vida.