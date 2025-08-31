Casi 600 euros de gasto por hijo en la vuelta al cole El coste se encarece un 18% en los tres últimos cursos y el material escolar «excesivo» se convierte en la principal queja de las familias en septiembre

Clemen Solana Almería Domingo, 31 de agosto 2025, 22:52 Comenta Compartir

Llega septiembre y la llamada 'vuelta al cole' arrasa en los hogares españoles. El material escolar, los libros, la ropa y el comedor se encarecen en la tornada a la nueva rutina en las aulas tras la temporada estival. La encuesta de la Asociación Española de Consumidores (Asescon) cifra en 594 euros el gasto medio andaluz que las familias de los menores deberán asumir de cara al nuevo mes en el inicio de las clases. Sin embargo, estos datos pertenecen al coste mínimo y son sólo los relativos a los centros que integran el sistema público de educación.

115 euros para material

La cuesta de septiembre ya se considera el mayor pico de gasto que tienen las familias en el año, sólo después de la Navidad. El mismo informe detalla cómo el material escolar acapara el 19,36% del montante total. Más de 115 euros se destinarán para estos insumos didácticos. El precio de los útiles precisados deja fuera a los libros de texto que sí financia la administración autonómica, cuya competencia recae en la educación. Los conocidos cheque-libro que canjean los tutores de los menores en las librerías están exentos de pago directo. En cambio, el resto de los recursos dependen del bolsillo de las familias, que ahora se notará más vacío.

La profesora de economía Sandra Rodríguez apunta que la aportación de libros de la Junta se finaliza una vez cumplido el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En cambio, la interpretación de lo que se considera «material» dista según las voces. Ahí comienza el «problema» para la profesora. «Muchas veces, los libros de inglés no se consideran como libros tradicionales, sino como material fungible porque una vez se hacen los ejercicios ya se gastan y hay que pagarlo», sostiene Rodríguez.

La Asociación Española de Consumidores ha solicitado a los centros educativos «contención» para no encarecer la 'vuelta al cole' con peticiones de material excesivo. Una de las principales quejas de las familias que recogen desde la entidad es el «poco» uso que se les da a lo largo del año. No obstante, en función de las decisiones, el coste total aumenta. Ante el problema, la entidad recomienda la posibilidad de reutilizar el material de años precedentes y educar en el consumo responsable y eficiente.

La etapa educativa posobligatoria es uno de los «escalones» donde la profesora encuentra mayor número de dificultades. Los dos años de bachillerato o formación profesional (FP) requieren libros más caros, según Rodríguez. Mientras, se les añade los demás materiales como cuadernos y libretas, que incrementa el total a pagar para las familias. «Cuando se habla de educación hay que diferenciar entre la primaria, la secundaria y el bachillerato porque todo es muy relativo», afirma Rodríguez.

200 euros en ropa

La ropa para el nuevo curso escolar es otro de los grandes gastos de las familias de vuelta a septiembre. El 32,66% de lo estimado en el informe se destina a renovar el armario, es decir, casi 200 euros. A esta cantidad, hay que sumar las pertenecientes al comedor del centro, 90 euros; al transporte, 97 euros y los demás gastos en función de 'otros costes', que el informe cifra en otros 90 euros de media a nivel regional.

Las cifras económicas oscilan dependiendo del grado de enseñanza y del centro al que acudan los menores. Así, el desembolso de quienes optan por un colegio privado asciende a la cifra total de 1.752 euros, de los cuales la matrícula se lleva el 30% del coste, unos 522 euros. El uniforme exigido alcanza los 274 euros y los libros de texto, los 358 euros. Una de las diferencias notables es el gasto en el comedor, 181 euros, el doble que el de la educación pública. El material escolar también se incrementa y se extiende hasta los 200 euros.

El caso de los centros concertados se sitúa entre los públicos y privados en cuanto al gasto septembrino se refiere. La cifra ronda los 702 euros para estos espacios privados, pero subvencionados como parte del servicio público. Si bien los libros y la matrícula reciben fondos de la administración, no sucede así en las diferentes partidas. Hasta 218 euros para el uniforme y 153, el comedor.

La vecina Andrea Pérez es madre de dos niñas que acuden a un centro concertado. Pérez pagó 400 euros en material escolar en julio para diversificar gastos, lo que ratifica la cantidad de la Asescon. En septiembre comprará los uniformes. Esta es una de las técnicas que ejecuta la madre. Además, aprovechó las rebajas de agosto para comprar mochilas nuevas. «En septiembre te puedes gastar 1000 euros con dos hijas de manera muy fácil», asume Pérez.

Críticas a los concertados

Las críticas a los centros concertados generan aún una buena parte de los debates nacionales. La disputa por la doble financiación es el eje principal de todas ellas. A la profesora Sandra Rodríguez, le consta que hay espacios concertados que «camuflan» cuotas privadas como actividades extraescolares. Entre medias, supuestas actividades voluntarias, no lo son debido al pago «invisible» de cuotas por parte de las familias para que los menores acudan a estas.

La comunidad autónoma andaluza es la duodécima más cara del estado español junto a Castilla y León en el sistema público de educación. Madrid lidera como la de mayor coste con 745 euros que las familias asumirán este septiembre por hijo. La capital también resulta la más cara en los centros concertados y privados con 803 y 1897 euros, respectivamente.

Andalucía sigue la estela y se posiciona en la undécima posición como la más cara en los centros concertados. Las familias cuyo hijo estudie en uno de estos pagarán una media de 746 euros en septiembre. Sin embargo, el paradigma cambia cuando se refiere al sistema privado, donde alcanza el puesto seis con 1.801 euros de coste mínimo.

«Privatización»

Los datos destacados de Andalucía son la causa directa de «privatizar» la educación, según apostilla Rodríguez, quien destaca: «Ya no se crean nuevos puestos de FP en institutos públicos, se les da facilidades en los institutos privados». Medac es uno de los centros privados con mayor repercusión desde naciera en el año 2010. La empresa, ahora en manos del fondo americano KKR, ofrece más de 50 titulaciones FP y másteres. En ese sentido, Rodríguez critica que un estudiante que pretenda acceder a una FP no encuentre plaza en un centro público. «La formación profesional es ahora mismo la salida del futuro», añade.

El aumento de precios ha llevado a las familias a buscar soluciones a corto plazo. El análisis del comparador de precios en línea Idealo destaca que el nuevo curso 2025-2026 supondrá un gasto del 18% más que en 2022. De esta forma, tres de cada 10 familias compran el material escolar de segunda mano.

Pobreza educativa

El informe también destaca que el 7% de estas ha tenido o tendrá que pedir un préstamo bancario para asumir el coste de los productos. Este último dato se enmarca en un contexto de créditos al consumo disparados un 20% en el primer trimestre del año, según las cifras del Banco de España.

Ante esta situación de costes, desde la Asociación Española de Consumidores se recomienda planificar las compras y comparar precios entre establecimientos. Asimismo, se aconseja hacer las compras con antelación para evitar imprevistos e incluso conocer la política de cambios y devoluciones de los establecimientos.

El análisis de Idealo desprende una situación alcista y habitual entre las familias pobres. Un 25,5% de los tutores de menores ha dejado de comprar algún útil escolar porque no puede hacer frente al gasto durante el año en curso. Estas situaciones provocan la exclusión y marginación de los menores con entornos vulnerables, que bien conoce la profesora Sandra Rodríguez. Desde el año 2020, momento de la pandemia de la covid-19, tanto el alumnado como el profesorado ha necesitado «recurrir» a material propio, según Rodríguez.

Digitalización

Las plataformas digitales como recurso en las aulas han potenciado la exclusión, tal y como añade Rodríguez, quien defiende una educación presencial, asistencial y activa por parte del alumnado y el profesorado. Por eso, Rodríguez critica la forma de postergar actividades en aplicaciones digitales como Moodle o Google Classroom. «Hay familias con un portátil a compartir y ahí se genera un salto socioeconómico importante», sostiene.