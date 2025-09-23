Más de 500 expertos en energía solar se citan en Almería en su mayor congreso SolarPaces es la mayor reunión mundial de investigadores en energía termosolar y recala en Almería gracias al auspicio del Ciemat

La cita está teniendo lugar en el Palacio de Congresos de El Toyo, en Almería.

F. L. C. Almería Martes, 23 de septiembre 2025, 22:55

Almería acoge desde ayer la 31ª edición de SolarPACES 2025 'Concentrating Solar Power, Thermal and Chemical Energy Systems', el congreso internacional de mayor relevancia en el ámbito de la energía solar de concentración (termosolar). El evento, de carácter anual, se celebra por cuarta vez en España siendo el anfitrión del evento el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu) a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

El acto de inauguración, celebrado ayer, dio la bienvenida la presidenta de SolarPACES 2025, Arantxa Fernández y contó con la participación de la secretaria general de Investigación del Miciu, Eva Ortega, la directora general del Ciemat, Yolanda Benito y otras autoridades de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería. La secretaria general de Investigación recordó que España goza de excelentes recursos solares y del liderazgo científico, tecnológico e industrial reconocido mundialmente y afirmó que la energía termosolar está llamada a desempeñar un papel estratégico en la transición energética, gracias a sus características renovable, limpia, gestionable y clave para la descarbonización industrial.

Por su parte, Benito destacó la relevancia de la Plataforma Solar de Almería PSA-Ciemat, como instalación de referencia internacional: «La PSA ha situado a España a la vanguardia del conocimiento en energías renovables. Este congreso es una oportunidad única para reforzar la colaboración internacional, impulsar la competitividad de nuestras empresas y rendir homenaje a décadas de investigación e innovación en energías renovables».

SolarPACES 2025 reúne a más de 500 expertos, investigadores, inversores y empresarios de más de 30 países, y a lo largo de los próximos días se expondrán los principales proyectos, avances y tecnologías del sector termosolar. La zona expositiva cuenta con empresas de China, Suecia, Italia, Alemania, Reino Unido y España, mostrando las últimas innovaciones y soluciones tecnológicas.

El congreso, impulsado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA), promueve la aplicación comercial y la transferencia tecnológica de los sistemas de energía térmica solar y química solar. España, reconocida internacionalmente por su liderazgo en energías renovables y transición ecológica, concentra 47 plantas termosolares, que representan un tercio de la potencia instalada mundial, situando a Andalucía como la región con mayor desarrollo de esta tecnología a nivel global.

Este liderazgo refuerza la prioridad del país en investigación y desarrollo tecnológico, aprovechando las múltiples ventajas de la termosolar frente a otras energías renovables.

La provincia de Almería ha sido clave para el desarrollo global de la energía térmica solar gracias a la Plataforma Solar de Almería PSA-Ciemat. La región ofrece un gran potencial para la implantación de sistemas termosolares destinados a la generación de calor, fundamentales para descarbonizar sectores estratégicos como la industria alimentaria y la minería. El Ciemat está desarrollando un nuevo concepto de planta termosolar para producción eléctrica, que combina multitorres con almacenamiento en sales fundidas y un bloque único de potencia. Este diseño permite estandarizar los principales componentes, reduciendo costes y facilitando la replicabilidad de las instalaciones.

Se espera que esta planta contribuya a relanzar el sector termosolar en España, apoyando la descarbonización del sistema eléctrico mediante una generación estable y gestionable, capaz de complementar otras energías renovables intermitentes. Las estimaciones de costes, basadas en ofertas reales, indican que el proyecto es financieramente viable, con costes competitivos respecto a otras tecnologías de respaldo, como los ciclos combinados o la nueva nuclear.

Además, este concepto innovador tiene potencial para convertirse en un referente internacional, demostrando cómo la termosolar puede ser a la vez sostenible, flexible y económicamente competitiva, consolidando el liderazgo tecnológico de España en este sector.