Más de 4.000 personas asisten a la I Feria de Arte de Almería 'Alma'

La primera edición de la Feria de Arte de Almería ALMA Mediterranean Art ha concluido con un rotundo éxito, superando todas las expectativas iniciales y ... consolidando a la ciudad como referente artístico en el Mediterráneo. Celebrada del 27 al 30 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería, la cita reunió a más de 4.000 visitantes y 250 artistas de 24 países, convirtiéndose en uno de los grandes hitos culturales del año.

El evento, apoyado por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Promoción de la Ciudad y Turismo, tuvo como eje temático el agua y su huella en la memoria cultural de la ciudad, un hilo conductor que inspiró exposiciones, concursos y actividades.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que «este congreso aporta una categoría distinta a los que se celebran habitualmente, logrando que el público disfrute y viva el arte de una manera única». La organización ya trabaja en la segunda edición, con el objetivo de superar el éxito alcanzado.

Un programa internacional de primer nivel

La feria contó con la participación de 14 artistas internacionales de prestigio, que impartieron masterclass a 130 alumnos, además de un completo programa de concursos que atrajo a 500 participantes. Entre ellos, el certamen de pintura seca Luz de otoño (120 inscritos), las actividades de acuarela (185 artistas) y el concurso al aire libre, con casi 200 participantes de toda España y del extranjero.

La dimensión educativa también estuvo presente: el viernes, unos 200 estudiantes de distintos centros de la capital y la provincia visitaron la feria, acercándose al arte en un entorno inspirador.

Las obras finalistas del Certamen Internacional de Acuarela podrán visitarse en el Auditorio Maestro Padilla hasta el 7 de enero. Asimismo, el Museo de Arte Doña Pakyta acogerá, del 12 de diciembre al 31 de enero, una exposición con la totalidad de las piezas exhibidas en el Palacio de Congresos.

Un legado para la ciudad

Como muestra de agradecimiento al Ayuntamiento de Almería, la organización ha cedido la obra ganadora del Concurso de Pintura Rápida y la del Concurso de Acuarela. Ambas pasarán a formar parte de los fondos municipales y serán entregadas próximamente a la alcaldesa, María del Mar Vázquez.