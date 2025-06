Más de 300 cartas de adhesión piden una calle para Antonio Sevillano Miralles en Almería

Ideal Jueves, 26 de junio 2025, 10:16 Comenta Compartir

La Asociación de vecinos del Casco Histórico de Almería comenzó hace unas semanas a difundir una carta de adhesión y apoyo a la iniciativa acordada en reunión de su Junta directiva proponiendo que el nombre de Antonio Sevillano Miralles figure en una calle del Casco Histórico de la ciudad. En pocos días, centenares de personas e instituciones han hecho llegar su apoyo y «así le hemos dado traslado a la alcaldesa de Almería para que tenga en consideración la propuesta», señalan en una nota.

Entre quienes figuran mostrando su apoyo destacan Casa Puga, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, Asociación de la Prensa, Hermandad del Santo Sepulcro, Foro Almería Ciudad, Comunidad de Religiosas Concepcionistas Franciscanas de Almería. «Las Puras», Diario de Almería. Editorial Almeriense de publicaciones independientes SL, Asociación de Mayores y Jubilados «Casco Antiguo de Almería», Asociación de Vecinos La Palmera, Asociación de vecinos «La Traiña», Bahía de Palma, Mesa del Ferrocarril de Almería, Plataforma para la conmemoración del Bicentenario del Levantamiento de Los Coloraos. 1824-2024, Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra señora de los Dolores (Soledad), Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca o la Peña Flamenca 'El Morato' entre los más de 300 firmantes, afirma la presidenta de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Almería, Magdalena Cantero.

Cantero manifiesta que, en el escrito que se le ha remitido a la alcaldesa de Almería, el colectivo vecinal justifica el porqué de dicha propuesta, exponiendo que: «Almería atesora multitud de valores, en todos los aspectos, que nos convierten en un lugar excepcional, pero como siempre sucede, la huella de las personas que impulsan o hacen posible impregnar con la pátina de la trascendencia dichos valores está detrás, impulsando acciones y logros que engrandecen el nombre de Almería, y Antonio Sevillano Miralles ha dado muestras suficientes, ya no de su amor por esta tierra, sino de su trabajo continuo y constante para que el nombre de nuestra ciudad resuene con orgullo de pertenencia entre todos nosotros».

Destaca el escrito que «su incansable trabajo de investigación histórica, su huella en la difusión y conocimiento del patrimonio histórico y cultural, tanto material como inmaterial, sus innumerables publicaciones, en las que aflora su convencimiento de que este bello rincón peninsular ha sido históricamente un espacio de valor inestimable, dan muestra de ello. Por no hablar de sus investigaciones rigurosas en torno al flamenco, un hecho que lo ha situado en el epicentro de este arte, dentro y fuera de nuestras fronteras«.

Antonio Sevillano Miralles es un profundo estudioso de las tradiciones, monumentos, calles, lugares, personajes y personalidades históricas que definen lo que significa «ser almeriense», pero además, más allá de su trabajo de erudición, «ama profundamente este espacio de la ciudad: el Casco Histórico de Almería, aspecto este muy valorado por nosotros, no en vano fue nombrado vecino ilustre del Casco Histórico de la ciudad», señala Magdalena Cantero, quien no pierde de vista la complejidad que supone el cambio del nombre de una calle, causando molestias innecesarias. Por ello, proponemos dos espacios urbanos del Casco Histórico que aún no tienen ningún nombre, pues se trata de espacios de reciente creación, en la antigua perrera y lugar de acceso al Parque de la Hoya o de las escalinatas que acceden desde la Plaza Vieja a la Calle Pósito (junto al centro de interpretación turística).

Las posibilidades existen, señalan desde la Asociación del Casco Histórico, sin margen para generar la menor de las molestias con un posible cambio de nombre de una calle ya existente.

Y terminan reconociendo que Antonio Sevillano Miralles es un almeriense que merece este reconocimiento, pues «detenta el respeto, admiración y cariño de todos los almerienses».

