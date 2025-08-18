Casi 294.000 pasajeros en el puerto de Almería en el final de la fase salida de la OPE Las instalaciones almerienses, con más de 76.000 vehículos, se mantienen como segundo recinto con más tráfico de todo el dispositivo por detrás de Algeciras

IDEAL Almería Lunes, 18 de agosto 2025, 17:35

La Operación Paso del Estrecho 2025 ha completado la fase de salida, a fecha 15 de agosto, con un total 293.843 pasajeros y 76.044 vehículos que han cruzado por el puerto de Almería, lo que supone el 17% del total en ambos casos.

Los datos registrados y acumulados en el recinto almeriense registran un descenso del 10% en el número de pasajeros embarcados y del 7,6% en el de vehículos; y, de igual forma, se ha producido una bajada en las rotaciones del 14,7%, al pasar de 422 el pasado año a 360 en la presente edición.

En cuanto a las asistencias, se han producido este año 838 sociales, un 5% más que con respecto al pasado año, mientras que las sanitarias han descendido un 31%, y las traducciones han aumentado un 34,3%, al pasar de 798 en la pasada edición a 838 en el dispositivo de este año.

En el caso de los pasajeros, la suma de los nueve puertos de la OPE asciende a 1.720.799 pasajeros, un 3,5% más que el pasado año. En esta variable, el puerto de Algeciras vuelve a estar por encima de resto, con 977.821 viajeros, el 56,8% del total nacional y un 5% más que los contabilizados en las instalaciones algecireñas durante el dispositivo del pasado año.

La OPE 2025 arrancó el pasado 15 de junio la primera fase de salida, que registró la mayor concentración de pasajeros y vehículos en el primer fin de semana de agosto, cuando se superaron los 1,2 millones de viajeros y los 300.000 vehículos en los cinco puertos andaluces, casi un 3% más que en 2024, sin que se hayan producido incidencias resaltables, tanto en las carreteras como en los puertos de enlace con África.

El pasado sábado, 16 de agosto, dio comienzo la fase de retorno, que se cerrará el 15 de septiembre, cuando se dé por concluida esta Operación Paso del Estrecho 2025, con unas previsiones que apuntan a un aumento del 5% en el número de vehículos respecto al año anterior y a un ascenso más moderado en el número de pasajeros, que podría situarse en torno al 4%.

La 36ª edición de la OPE, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, contempla un amplio dispositivo en el que se involucran numerosos organismos de la Administración como Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante, pertenecientes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad; o las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque.

El Plan Especial de la OPE, que comprende nueve puertos, de los que cinco andaluces -Algeciras y Tarifa, en Cádiz; Almería, Málaga y Motril (Granada), Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Ceuta y Melilla- podrán aplicar una serie de medidas especiales donde durante las jornadas de mayor tráfico, como la intercambiabilidad de billetes, que ayuden a agilizar al máximo el embarque de los pasajeros.