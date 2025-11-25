25N en Almería: «Mucho camino por recorrer»

La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ha motivado, este martes, 25 de noviembre, numerosos actos públicos en ... la provincia. A la verbalización de la lucha contra esta lacra se han sumado todas las instituciones provinciales con la lectura de manifiestos y minutos de silencio en recuerdo a las víctimas.

La Subdelegación del Gobierno de Almería ha acogido el acto donde se ha dado lectura a la Declaración Institucional por el 25N aprobada en el Consejo de Ministros. La lectura la han realizado Hajar Handaoni, de la fundación Cepaim de Almería, y Helena Moreno Padilla, alumna de la Escuela de Artes de Almería, junto al subdelegado del Gobierno, José María Martín, quien ha cerrado la lectura.

Al acto, celebrado en el patio de entrada de la Subdelegación, han asistido autoridades civiles y militares junto a la máxima representación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Almería y de la Administración General del Estado en la provincia. También se han congregado en este acto institucional representantes de la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Almería.

El subdelegado del Gobierno ha destacado en su intervención «el trabajo del Gobierno de España y como principio central de nuestra democracia por desarrollar todas las herramientas y medios necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres y por construir un país más feminista, libre y seguro para todos». Martín ha subrayado que «se requiere de una respuesta integral, sostenida y coordinada de todas las instituciones para lograr el objetivo de luchar contra la lacra de la violencia de género». Además, el subdelegado, ha condenado enérgicamente cualquier tipo de violencia hacia la mujer y menores, que este año «ha registrado 1 asesinato en Almería el pasado mes de junio».

Junto a la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Almería, Loly Cruz, ha expresado que «las cifras nos muestran que aún nos queda mucho camino por recorrer para atajar la violencia hacia la mujer».

Por su parte, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha leído el manifiesto institucional de la Junta de Andalucía, que se ha desarrollado en el patio de la sede de la Delegación, en el Paseo de Almería. Gómez Villamandos ha apelado a la unidad como la principal vía para afrontar esta lacra, asegurando que dicha unidad debe ser tanto institucional como de toda la sociedad. «La protección de la mujer contra toda violencia de género es un reto colectivo de todos», ha afirmado para añadir que «es necesario avanzar en la misma dirección: proteger a las víctimas y trabajar juntos en la prevención, la sensibilización y la coeducación».

Según los datos aportados desde la Subdelegación almeriense, a finales del mes de septiembre, y según las estadísticas publicadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, permanecerían en el Sistema VioGén en Almería 3.158 casos activos, del total de 27.257 casos que había registrados en Andalucía. El Sistema VioGén, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, como la Guardia Civil, e integra además a algunos Cuerpos de Policías Locales de ayuntamientos que tienen suscrito los convenios de colaboración con el Ministerio del Interior.

El informe mensual del VioGén, correspondiente a septiembre, indica que el número de pulseras de alejamiento activas en Almería ha descendido un 3,7% respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 365 dispositivos impuestos por los juzgados de Violencia de Género para el cumplimiento de orden de protección y de alejamiento.

El teléfono 016, de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista, en septiembre recibió 102 llamadas en Almería, un 16,4% menos que con respecto a septiembre de 2024. El 016 ofrece información general, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, ha recordado la Subdelegación. Esta actuación también se realiza a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

De igual modo, las usuarias activas en el servicio Atenpro, de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas usuarias activas, experimentó en septiembre en Almería aumento interanual del 3,3%, pasando de 236 en septiembre de 2024 a 243 en dicho mes de este año. En la actualidad tenemos 32 municipios, próximamente serán 33 con Pechina que inició hace unas semanas el trámite, adheridos a este sistema VioGén.

La Junta de Andalucía, de otro lado, ha aportado en esta jornada datos como que en el último año, 37 menores huérfanos por violencia de género se están beneficiando de la ayuda económica de 5.000 euros anuales que la Administración andaluza aprobó en noviembre de 2023; más de 60.359 mujeres han sido atendidas en los centros de la mujer hasta junio de 2025, casi el 25% por violencia de género (14.000 mujeres) ; se han recibido más de 20.000 llamadas hasta junio de 2025 en el teléfono andaluz de atención a las mujeres (900 200 999) y el 69% de las consultas han sido por violencia de género.

Además, según ha explicado, se han reforzado los centros de acogida para víctimas de violencia de género con un 72% más de presupuesto, un 27% más de personal, nuevos servicios y más de 4.000 profesionales han recibido formación en materia de violencia de género en Andalucía (abogados, centros de la mujer, educación, sanidad, fuerzas de seguridad).

Desde 1999

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1999 el 25 de noviembre como el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad respecto de la violencia que sufren las mujeres y de fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de esta violencia en todo el mundo invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, especialmente al movimiento feminista, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.