Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acto institucional organizado en la Subdelegación del Gobierno de Almería. R. I.

25N en Almería: «Mucho camino por recorrer»

Las instituciones almerienses se suman a la lucha contra la violencia de género, una lacra que tiene en la provincia a más de 3.000 mujeres en alerta

Ideal

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ha motivado, este martes, 25 de noviembre, numerosos actos públicos en ... la provincia. A la verbalización de la lucha contra esta lacra se han sumado todas las instituciones provinciales con la lectura de manifiestos y minutos de silencio en recuerdo a las víctimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  3. 3 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  4. 4 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  5. 5 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  7. 7 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  8. 8 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  9. 9 IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación
  10. 10 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 25N en Almería: «Mucho camino por recorrer»

25N en Almería: «Mucho camino por recorrer»