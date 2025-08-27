Más de 200 personas arropan a CSIF en su tradicional Cena de Gala de la Feria Almería El presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, agradeció la labor a los cuerpos de empleados públicos que «han estado defendiéndonos a todos de los terribles incendios que han asolado el país»

A. M. Almería Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:03

Más de 200 personas arroparon a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, en su tradicional Cena Gala que el sindicato celebró anoche en su Caseta del recinto ferial de la Vega de Acá, organizada por el Área de Acción Social. Este evento es, como cada año, punto de encuentro para más de dos centenares de afiliados y afiliadas, delegados y delegadas de la central sindical, además de diferentes autoridades sindicales y políticas, destacando especialmente la asistencia del presidente nacional del sindicato, Miguel Borra.

La velada comenzó con la bienvenida del presidente de CSIF Almería, Juan Fernández Cabezas, quien agradeció la gran acogida de la cena y se congratuló de contar con la presencia de Borra y del resto de responsables sindicales venidos desde diferentes provincias andaluzas, así como de las distintas autoridades políticas. «Es un gran honor que un año más vengáis a compartir espacio, convivencia y buenos momentos en nuestra noche grande de la Feria. Como sabéis, hoy es un punto de partida muy importante para este sindicato, en mitad de este ambiente distendido y jovial porque, a partir del próximo lunes, arranca el curso sindical y ponemos el foco en nuestras próximas líneas de actuación», explicó Fernández Cabezas.

Tras el plato principal, fue la vicepresidenta de CSIF Almería, Aima Serrano, la encargada de hacer de maestra de ceremonias en la entrega de los tradicionales homenajes de feria que se otorgan a los delegados y delegadas, trabajadores y trabajadoras, que han dejado su huella e impronta en la Unión Provincial del sindicato.

Así, Serrano resaltó la labor y la dedicación de estos trabajadores vinculados a CSIF, a través de los diferentes sectores, poniendo en valor su labor, compromiso y dedicación a las siglas de la central sindical. Para ello, el presidente nacional fue el responsable de entregar estos reconocimientos a Antonio Rodríguez y María Dolores Martínez, del Sector de Educación, a Antonio Moreno, anterior responsable provincial del Sector Sanidad del sindicato y a Antonio Luis Guirado, delegado del Sector de Justicia.

Y sin duda el toque reivindicativo de la noche corrió a cargo de Miguel Borra quien, en primer lugar, agradeció y elevó un reconocimiento a los distintos cuerpos de empleados públicos que estas últimas semanas «han estado defendiéndonos a todos los terribles incendios que han asolado el país». Así, el máximo dirigente sindical aprovechó para recalcar que «estos compañeros y compañeras son la prueba de lo que nos está ocurriendo a los servidores públicos que trabajamos con falta de medios materiales, falta de medios humanos, sueldos escasos y disminuidos a lo largo de las distintas pérdidas de poder adquisitivo».

Por último, Borra hizo especial hincapié en subrayar que «este sindicato va a seguir exigiendo una subida salarial justa y un aumento bien dimensionado de las plantillas para dar al ciudadano los servicios públicos que se merece, peleando absolutamente por todos los trabajadores y trabajadoras, de lo público y también de lo privado», concluyó.