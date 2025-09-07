Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión en la Junta de Andalucía con la Mesa del Agua.

Más de 180 millones en 41 actuaciones de obra hidráulica en la provincia desde 2019

Ramón Fernández-Pacheco mantiene un encuentro con la Mesa del Agua de Almería para abordar las políticas hídricas en la provincia

A. M.

Almería

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:11

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha invertido 183,6 millones  de euros en 41 actuaciones de obra hidráulica en la provincia de Almería, de las que 27 han sido finalizadas, por un importe de 102,7 millones de euros; diez se encuentran en  ejecución, por 67,2 millones de euros y cuatro están en licitación, por 13,7 millones de  euros. Así lo indicó el consejero Ramón Fernández-Pacheco a los medios de  comunicación, ante de reunirse este viernes con los representantes de la Mesa del Agua  de Almería, un encuentro en el que se han abordado las políticas hídricas en la provincia  y en el que el consejero ha puesto en valor la apuesta del Gobierno andaluz en esta  materia. 

«Venimos a esta reunión a escuchar, dialogar y seguir avanzando juntos en la gestión  de un recurso tan vital como es el agua», ha destacado el consejero, para quien es clave  la colaboración entre administraciones, agricultores, regantes y la sociedad civil para  dar respuesta a los retos que hay por delante. Una de las medidas incluidas en el Plan  Estratégico de Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía, aprobado por la Junta, supone reforzar la Mesa del Agua de Almería.  

Fernández-Pacheco destacó que el compromiso del Gobierno andaluz con la  provincia de Almería se evidencia, entre otras cuestiones, en la finalización de proyectos  en los últimos meses como la potabilizadora de Cuevas del Almanzora o  las obras de conexión en alta de agua desalada para Roquetas de Mar y también con  otros proyectos en marcha como la depuradora de Mojácar.  Un nuevo «mazazo» del Gobierno en el Trasvase Tajo-Segura 

Frente a ello, el Gobierno de España tiene «mucho trabajo pendiente, que vamos a  seguir reivindicando». En este punto, ha lamentado que el Ministerio de Transición  Ecológica se haya negado a autorizar el contrato de cesión de derechos que los  regantes del Almanzora habían suscrito con los regantes del Tajo. Según explicó, «se trata de un acuerdo que se enmarca en las normas  del Trasvase , que se ha puesto en marcha en otras ocasiones y que no entendemos se rechace de manera unilateral y sin ninguna explicación cuando está en máximos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El histórico Molino del Perrillo de Berja recupera su esplendor
  2. 2 La investigación por el crimen del doctor Piorno, pendiente de una prueba de criminalística
  3. 3 Cosentino acerca la Inteligencia Artificial a los hijos de empleados
  4. 4 Cuando aparcábamos en La Rambla%u2026 y escondíamos el radiocasete
  5. 5 Albox solicita al Gobierno más efectivos de Guardia Civil
  6. 6 El Ejido refuerza los trabajos de desbroce para garantizar la seguridad al Cristo de la Luz
  7. 7 Roquetas informa a los vecinos de los horarios y lugares del Punto Limpio
  8. 8 Roquetas realiza labores de fumigación en zonas de Aguadulce
  9. 9 Las obras de modernización del Puerto de Roquetas concluirán a finales de año
  10. 10 El Ejido ampliará el Parque de las Avenidas Hispanoamérica y Príncipe Felipe de Balerma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más de 180 millones en 41 actuaciones de obra hidráulica en la provincia desde 2019

Más de 180 millones en 41 actuaciones de obra hidráulica en la provincia desde 2019